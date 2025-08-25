Veliki požar u hamburškoj luci nastavlja da se širi i guta skladišta, dok crni oblak dima prekriva jugoistočne djelove grada. Više osoba je povrijeđeno, a stanovništvu je naređeno da ostane u zatvorenom i ne koristi ventilaciju.
Požar u luci u Hamburgu nastavlja da se širi, a vatra je zahvatila najmanje jednu halu. Na terenu se nalazi više desetina vatrogasnih ekipa, dok je policija zatvorila luku, prenio je Bild.
Zapaljena hala nalazi se u ulici Migenburger u hamburškom okrugu Vedel. Gust crni dim je zahvatio nekoliko susjednih kompanija.
Vatrogasna služba je poslala više vatrogasnih vozila, ali usled eksplozija boca sa gasom i krhotina koje lete navodno još nisu stigli do izvora požara. Navodno je pogođeno i vozilo Hitne pomoći. Potvrđeno je da u požaru ima povrijeđenih, ali njihov broj nije poznat.
Željeznička pruga koja vodi do glavne željezničke stanice u Hamburgu je zatvorena. U međuvremenu, službe za hitne slučajeve su takođe izdale upozorenje javnosti:
"Dim od požara može vas ugroziti u oblasti Hamburg-Vedel. Oblak dima se kreće ka jugoistoku. Pogođeni su sledeći regioni: Vedel, Murflit i Bergedorf".
Stanovnici pogođenih područja treba da drže sve pristupne puteve požaru slobodnim, da zatvore prozore i vrata i da isključe sisteme za ventilaciju i klimatizaciju.