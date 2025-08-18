Državljanin Srbije Vedran Đoković iz Foče uhapšen je u velikoj međunarodnoj akciji tokom koje je zaplijenjeno 4,8 tona kokaina.

Izvor: privatna arhiva

Državljanin Srbije Vedran Đoković uhapšen je u velikoj međunarodnoj akciji tokom koje je zaplijenjeno 4,8 tona kokaina, javlja "Istraga.ba". On je uhapšen na brodu "Galexyr" koji je zaustavljen u vodama Martinika u Francuskoj.

"Zaustavljanjem i pretresom broda 'GALEXYR' pronađeno je 4.841 kilogram kokaina, raspoređenog u 153 bale. Na brodu je pronađeno 11 osoba, uglavnom državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (41) iz Republike Srbije koji se nalazi u pritvoru. Brod 'GALEXYR' je tegljač specijalizovan za prevoz cementa, dug 76 metara, a njegov pretres trajao je nekoliko dana", navedeno je u saopštenju.

Uhapšeni Vedran Đoković posjeduje i pasoš Bosne i Hercegovine. On mu je izdat 4. novembra 2020. godine u rodnoj Foči.

#NARCOPSInterception de 2 navires en haute-mer les 11 et 12/07 ⚓️

➡️ Saisie de près de 5 tonnes de produits stupéfiants

➡️ Plus de 22 tonnes de produits stupéfiants saisis cette année par les FAA

➡️ Contribution à la stabilité régionale et à la protection des populationspic.twitter.com/hVgzYrJyW1 — Forces armées aux Antilles (@FAA_Officiel)August 1, 2025

On je član "Balkanskog kartela" i pravi vlasnik kompanije "VTS-Maritime Counsalting DOO" koja se bavi zapošljavanjem pomoraca za prekookeanske brodove. Akciju zaustavljanja broda koordinisala je agencija "MAOC N" (Centar za pomorsku analizu i operacije).

Postoji sumnja da je ova zaplijena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji članova “Balkanskog kartela”, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Inače, njegova kompanija registrovana je u Beogradu.