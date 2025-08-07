Beogradska policija zaplijenila je juče oko 12 kilograma kokaina, uhapšene su tri osobe.

Izvor: MUP

Beogradska policija je danas u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila tri osobe i zaplijenjeno je oko 12 kilograma kokaina. Saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova prenosimo u cjelosti.

"Uhapšeni su su M. D. (33), D.B. (55) i M.Ј. (25) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga. Policiјa јe u stanu koјe osumnjičeni koriste pronašla oko 12 kilograma kokaina, 1.450 eura, 6 mobilnih telefona i zaplijenila dva putnička vozila. Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu", rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.