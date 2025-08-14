Donald Tramp vjeruje da se nakon samita na Aljasci može postići mir.
Američki novinar Donald Tramp obratio se novinarima u Bijeloj kući uoči sjutrašnjeg susreta sa Vladimirom Putinom na Aljasci.
Kada su ga novinari pitali da li je spreman da ponudi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pristup rijetkim zemnim mineralima kako bi se okončao rat u Ukrajini, Tramp je rekao da je njegov sjutrašnji sastanak sa Putinom veliki, važan sastanak koji će na kraju spasiti mnoge živote.
Tramp je, nastavljajući da odgovara na pitanje, rekao da će važniji sastanak od sjutrašnjeg biti drugi, na kojem će učestvovati Putin, Zelenski, on sam i, možda, evropski lideri.
"Vidjećemo da li mogu da se dogovore“, rekao je o dvojici zaraćenih lidera, dodajući da vjeruje da mogu postići mir.
Kada je ponovo upitan da li se sjutrašnji samit SAD-Rusija „i drugi podsticaji za mir“ mogu pogrešno protumačiti kao nagrada za Putina i „druge buduće agresore“, američki predsjednik je rekao da se ne slaže da su takvi sastanci „nagrade“.
Zatim je rekao da rat nikada nije trebalo da se dogodi i ponovio je kao i ranije, da se ne bi dogodio da je ostao predsjednik 2020. godine.
Vraćajući se na samit na Aljasci, Tramp je ponovio da mu je cilj sutra da postavi temelje za mogući drugi sastanak između Putina i Zelenskog.
"U prvih nekoliko minuta vidjećemo gdje stojimo i da li će sastanak biti dobar ili loš".
"Ako sastanak bude dobar, donijeće nam mir u budućnosti. Ako bude loš, biće završen veoma brzo“, rekao je Tramp na kraju svog obraćanja iz Bijele kuće.