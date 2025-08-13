Kremlj i Bijela kuća su ranije najavili da će se Putin i Tramp sastati na Aljasci 15. avgusta, ali tačna lokacija do sinoć nije bila poznata.

Američki zvaničnici koji su se ovog vikenda trudili da pronađu i obezbijede mjesto održavanja samita između predsjednika Donalda Trampa i Vladimira Putina ubrzo su otkrili veliku prepreku: ljeto je vrhunac turističke sezone na Aljasci, a opcije za smještaj dvojice svjetskih lidera bile su znatno ograničene.

Kada je do određenih istaknutih stanovnika Aljaske stigla vijest da Tramp i Putin dolaze, nekolicina njih je počela da se obraća predsjednikovim saveznicima sa predlogom: da li bi njihov dom mogao biti opcija? Nije jasno da li su te ponude ikada stigle do zvaničnika Bijele kuće, koji su pozivali mjesta u Džunou, glavnom gradu države, zajedno sa Ankoridžom i Ferbanksom.

Organizatori samita su ubrzo počeli da vjeruju da je jedini grad u ogromnoj državi sa održivim opcijama za samit Ankoridž. I samo bi zajednička baza Elmendorf-Ričardson, na sjevernoj ivici grada, ispunila bezbjednosne zahtjeve za istorijski sastanak, iako se Bijela kuća nadala da će izbjeći priliku da ruskog lidera i njegovu pratnju ugoste na američkoj vojnoj bazi.

Sinoć je Bijela kuća saopštila da će se sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina održati u petak u Enkoridžu, na Aljasci.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit saopštila je sinoć na konferenciji za novinare da će u petak ujutro predsjednik Tramp otputovati u Enkoridž na Aljasci, na bilateralni sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kremlj i Bijela kuća su ranije najavili da će se Putin i Tramp sastati na Aljasci 15. avgusta, ali tačna lokacija do sinoć nije bila poznata.

