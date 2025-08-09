Donald Tramp imenovao je poznato TV lice, autorku bestselera, da obavlja važnu funkciju pri UN.
Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nominuje portparolku Stejt departmenta Tami Brus za novu zamjenicu predstavnika SAD pri Ujedinjenim nacijama.
"Zadovoljstvo mi je da objavim da sam nominovao Tami Brus, velikog patriotu, televizijsku ličnost i autorku bestselera, za našu novu zamenicu predstavnika Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama, sa rangom ambasadora. Od početka mog drugog mandata, Tami je s velikim uspjehom obavljala dužnost portparola Stejt departmenta, gdje je uradila fantastičan posao. Tami Brus će briljantno predstavljati našu zemlju u Ujedinjenim nacijama. Čestitamo, Tami!", napisao je Tramp na mreži "Truth Social".
Tami Brus je rođena 20. avgusta 1962. u Los Anđelesu. Bila je voditeljka na jednom radiju, autorka bestselera i politička komentatorka. Od januara 2025. obavlja funkciju portparolke Stejt departmenta u Trampovoj drugoj administraciji.
Poznata je po snažnim, konzervativnim stavovima.