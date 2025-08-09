Donald Tramp imenovao je poznato TV lice, autorku bestselera, da obavlja važnu funkciju pri UN.

Izvor: Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nominuje portparolku Stejt departmenta Tami Brus za novu zamjenicu predstavnika SAD pri Ujedinjenim nacijama.

Izvor: A Wilding / Alamy / Profimedia

"Zadovoljstvo mi je da objavim da sam nominovao Tami Brus, velikog patriotu, televizijsku ličnost i autorku bestselera, za našu novu zamenicu predstavnika Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama, sa rangom ambasadora. Od početka mog drugog mandata, Tami je s velikim uspjehom obavljala dužnost portparola Stejt departmenta, gdje je uradila fantastičan posao. Tami Brus će briljantno predstavljati našu zemlju u Ujedinjenim nacijama. Čestitamo, Tami!", napisao je Tramp na mreži "Truth Social".

Tami Brus je rođena 20. avgusta 1962. u Los Anđelesu. Bila je voditeljka na jednom radiju, autorka bestselera i politička komentatorka. Od januara 2025. obavlja funkciju portparolke Stejt departmenta u Trampovoj drugoj administraciji.

Poznata je po snažnim, konzervativnim stavovima.