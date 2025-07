Lopov kojeg su mediji prozvali „Provalnik iz San Pedra“, viđen je kako bos, samo u čarapama, upada u luksuzne vile između San Pedra de Alkantara i Benahavisa.

Naizgled obična krađa pretvorila se u noćnu moru za Pilar i Aleksa, par iz Marbelje, koji su nakon nestanka 300 eura iz doma otkrili jezive snimke sa svojih sigurnosnih kamera. Umjesto klasične pljačke, suočili su se sa uznemirujućim dokazima da je nepoznati muškarac osam puta ulazio u njihovu spavaću sobu tokom noći i posmatrao Pilar dok je spavala potpuno naga.

"Ušao je u našu sobu osam puta da bi gledao moje intimne djelove", ispričala je Pilar za lokalne medije, odlučivši da podijeli snimke pljačke kako bi pomogla u identifikaciji lopova.

"Taj čovjek nije došao da krade, došao je da meni nešto uradi", dodala je potreseno.

Incident se dogodio 2. juna, oko 2:45 ujutro, kada je maskirani provalnik ušao kroz otvorena vrata terase. Snimci pokazuju da je isprva samo ovlaš pregledao dnevnu sobu, ali se brzo uputio pravo u spavaću sobu gdje su Pilar i njen partner Aleks spavali goli.

Ono što slijedi djeluje kao scena iz trilera - provalnik više puta ulazi i izlazi iz sobe, svaki put osvjetljavajući Pilarino tijelo baterijskom lampom, fokusirajući se isključivo na njene intimne djelove.

"Imamo mnogo vrjednih stvari u kući, ali on se time nije bavio. Bio je fokusiran samo na moju ženu", rekao je Aleks u intervjuu za špansku televiziju. Tvrdi da je te večeri bio potpuno iscrpljen, jer se vratio iz Njemačke sa takmičenja u borilačkim vještinama i da je zaspao dubokim snom.

Snimak jasno pokazuje da je provalnik bio svjestan kamera i u jednom trenutku gleda pravo u objektiv. Međutim, to ga nije spriječilo da se više puta vrati u sobu, svaki put samo da bi posmatrao Pilar.

U kući je te noći bio i Pilarin osamnaestogodišnji sin, koji je spavao u sobi pored, nesvjestan šta se dešava. Posljedice nisu samo materijalne. Pilar kaže da od tada ima stalne noćne more, osjeća strah, mijenja način spavanja i zatvara sve prozore i vrata čak i kad je neko kod kuće. Trenutno prolazi kroz psihološku terapiju kako bi se izborila sa traumom.

"Promijenila sam stranu kreveta. Sada Aleks spava do vrata, a ja na drugoj strani. I kada ostajem sama, zaključavam sve prozore i vrata", rekla je Pilar.

Lokalna policija trenutno analizira snimke, ali još nije uhapšen nijedan osumnjičeni. Među stanovnicima Marbelje i okolnih mjesta raste zabrinutost, jer je sve više ovakvih slučajeva.

Krađa nije bila motiv

Lopov kojeg su mediji prozvali „Provalnik iz San Pedra“, viđen je kako bos, samo u čarapama, upada u luksuzne vile između San Pedra de Alkantara i Benahavisa. Oružje mu je oštar predmet kojim obija brave, a odnosi luksuzne torbe, nakit, pa čak i satove od 30.000 eura. U nekim slučajevima odnosi i po 10.000 eura u gotovini.

Međutim, u slučaju Pilar, nije uzeo ništa osim 300 eura što dodatno potvrđuje sumnju da mu krađa nije bila glavni motiv.

"Ovo je seksualna agresija. Nije morao da je dodirne. Dovoljan je čin ponovljenog ulaska i posmatranja njenih intimnih djelova. To je djelo seksualne prirode", objasnio je bivši policajac Karlos Segara u emisiji „En boca de todos“.

U istom programu pojavili su se i Pilar i Aleks, ona samo glasom, ne želeći da pokaže lice zbog osjećaja srama i straha.

"Osjećam se kao da sam pregažena. Nije me ni dodirnuo, ali me je psihički silovao. I niko me ne može ubijediti u suprotno", rekla je Pilar.

Ovaj jeziv slučaj podstakao je lokalne vlasti da apeluju na sve građane Marbelje i okolnih mjesta da pojačaju sigurnosne mjere u svojim domovima, da ne ostavljaju otvorene prozore ili vrata i da što prije prijave svaku sumnjivu aktivnost.

