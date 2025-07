Inženjer na luksuznoj jahti "Far From It" uhapšen je nakon što je stjuardesa Pejdž Bel (20) pronađena mrtva s posjekotinom na vratu i tragovima nasilja. Ubistvo se dogodilo dok je jahta bila usidrena na Bahamima.

Izvor: Facebook/Crew & Concierge

Inženjer na luksuznoj jahti Brigido Munjoz (39), pojavio se u četvrtak na sudu na Bahamima pod optužbom da je prerezao grlo stjuardesi Pejdž Bel (20), koja je pronađena mrtva prošle nedelje.

Ubistvo se dogodilo dok je jahta "Far From It" bila usidrena u Harbor Ajlandu. Bel je imala posjekotine na vratu i odbrambene rane na rukama, a sud je napomenuo da postoji i sumnja da je silovana jer je pronađena djelimično obučena.

Policija je primila poziv posle 13 časova na dan ubistva, a kada su stigli na jahtu, posada im je rekla da Bel nije viđena neko vrijeme. Pronašli su je u mašinskoj sobi, bez svijesti i sa vidljivim povredama, a ljekar koji je stigao na lice mjesta ubrzo je potvrdio njenu smrt.

Pronađena je u blizini Munjoza, koji je imao teške povrede ruke, za koje policija kaže da su rezultat pokušaja samoubistva. Policija je dodala da je odmah uhapšen i odveden u obližnju kliniku na liječenje.

Okolnosti njene smrti su još uvijek pod istragom. Munjoz se nije izjasnio o krivici. Sudija mu je odbio kauciju i zadržao ga u pritvoru do sledećeg ročišta, zakazanog za 20. novembar.

Bel je živjela u Johanesburgu, u Južnoj Africi, i trebalo je da proslavi svoj 21. rođendan 14. jula, a njena porodica je planirala veliku proslavu. Izgubila je život samo 11 dana prije rođendana.

Njene bivše kolege odale su joj počast u objavi na GoFundMe kampanji koju su pokrenuli kako bi pomogli u smanjenju finansijskog tereta porodice, prenio je Jutarnji list.

"Pejdž nije bila samo član tima, ona je bila dio porodice. Njen svijetao duh, zarazni smjieh i bezgranično saosjećanje ostavili su neizbrisiv trag na svima koji su je poznavali. Bilo da su dani na moru bili dugi ili trenuci pod zvijezdama tihi, donosila je svjetlost i toplinu gdje god da je išla", napisali su.

Jahta "Far From It", izgrađena 2008. godine, nudi luksuzne čartere sa pet apartmana, a nedeljni zakup košta između 116 i 140 hiljada eura.