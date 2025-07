Najintenzivnije zagrijavanje primijećeno je u zapadnom mediteranskom basenu, uključujući Balearsko more, kod Španije, i Tirensko more, kod zapadne obale Italije.

Temperature Sredozemnog mora su naglo porasle u junu tokom toplotnog talasa, a grčki naučnik je upozorio da su zbog toga neke morske vrste ugrožene.

Služba EU za klimatske promjene "Kopernikus" saopštila je da podaci službe za more pokazuju da su temperature površine mora 22. juna bile više od 5 stepeni Celzijusa iznad sezonskog prosjeka. Najintenzivnije zagrijavanje u onome što je nazvano „morskim toplotnim talasom“ primijećeno je u zapadnom mediteranskom basenu, uključujući Balearsko more, kod Španije, i Tirensko more, kod zapadne obale Italije.

"Vidjeli smo u junu temperature koje smo očekivali sredinom avgusta i zato se smatra da je ovo rekordna godina po temperaturama Sredozemnog mora", izjavio je Hristos Spiru, saradnik u istraživačkom centru Atinske akademije za fiziku atmosfere.

