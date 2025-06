Mjesecima se u Kijevu pričalo o dugo očekivanoj ruskoj ofanzivi koja bi imala za cilj da "proguta" više istočnih regiona Ukrajine. Za sada je to bilo razočaravajuće - ali Rusi su ostvarili neke dobitke i znatno pojačali broj svojih trupa u nekim oblastima.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin nastavlja da teži teritorijalnim dobicima dok pregovori o prekidu vatre padaju u drugi plan. Prošle nedelje je ponovio ono što je dugo bio jedan od njegovih ključnih načina da opravda svoju ničim izazvanu invaziju.

„Smatram da su ruski i ukrajinski narod jedan narod“, rekao je. „U tom smislu, cela Ukrajina je naša.“

Uprkos tome, Ukrajinci su pokrenuli kontranapade u nekim oblastima i brzo razvijaju domaću industriju oružja.

Ruske trupe pokušavaju da napreduju u više oblasti linije fronta od 1.200 kilometara. Ukrajinski vrhovni komandant Aleksandar Sirski izjavio je ove nedelje da se sada samo na jednom dijelu linije fronta – u blizini grada Pokrovska u Donjecku, gdje se svakodnevno dešava najmanje 50 sukoba – nalazi 111.000 ruskih vojnika. To se može uporediti sa oko 70.000 ruskih vojnika u tom području prošlog decembra, prema podacima ukrajinskog Generalštaba.

Sirski je takođe tvrdio da je ruska infiltracija u severni region Sumi zaustavljena. Institut za proučavanje rata kaže da su ukrajinske snage povratile deo teritorije u Sumima i da je tempo ruskog napredovanja tamo usporen.

„Možemo reći da talas pokušaja 'letnje ofanzive' koju je neprijatelj pokrenuo sa ruske teritorije jenjava“, tvrdio je Sirski.

Ali to je pomešana slika. Poslednjih dana, ruski pješadijski napadi su se pojačali na granici Donjecke i Dnjepropetrovske oblasti. Rusko ministarstvo odbrane je u subotu tvrdilo da je zauzeto još jedno selo, Zirka.

Kremlj već dugo insistira da će se njegova kampanja nastaviti dok ne drži pod kontrolom sve istočne Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti.

Sa sadašnjim tempom napretka, to bi trajalo mnogo godina. Ali, s obzirom na to da je Trampova administracija očigledno manje posvećena vođenju pregovora o prekidu vatre, sukob će se verovatno otegnuti do kraja godine i u 2026. godinu.

Trodimenzionalno bojno polje sada je nevjerovatna kombinacija genijalnih specijalnih operacija vođenih dronovima i vrlo osnovnih pješadijskih napada.

Na jednom kraju spektra, smjeli napadi Ukrajine početkom juna na ruske strateške bombardere koristili su dronove kojima se upravlja iz kamiona duboko unutar ruske teritorije – misija koja je uništila oko desetak aviona koji su korišćeni za lansiranje raketa protiv Ukrajine.

Ukrajinska služba bezbjednosti je u subotu prijavila još jedan napad dronom za koji tvrdi da je prouzrokovao veliku štetu ruskoj vazduhoplovnoj bazi na Krimu.

Nasuprot tome, ruski vojnici pješke i na motociklima – ponekad u grupama od desetak ili manje – prodiru u napuštena sela u istočnoj Ukrajini, sa dronovima kao zaštitom, ali bez oklopa na licu mesta. To je pristup koji primorava na promenu ukrajinske taktike: na manje utvrđene položaje. Ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov rekao je prošle nedelje da se odbrambeni sistemi kamufliraju kako bi odgovarali terenu i manji kako bi se izbjeglo otkrivanje.