Bivši potpredsednik SAD je u intervjuu za CNN rekao da Putin želi Ukrajinu, a ne mir.



Carinska politika Donalda Trampa će izazvati "cjenovni šok" i moguće nestašice i dovešće do pritiska javnosti da promijeni svoj pristup, rekao je bivši američki potpredsjednik Majk Pens.

Pens je u jednoj od svojih najopširnijih izjava protiv politike predsjednika kome je nekada služio, kritikovao "nedosljednu" podršku Bijele kuće Ukrajini u intervjuu za Si-En-En i izjavio, direktno protivriječi ponovljenim tvrdnjama Donalda Trampa, da ruski predsjednik Vladimir Putin ne želi mir.

Pens je dao intervju za Si-En-En nakon što je dobio nagradu za hrabrost Džona F. Kenedija, kao priznanje za njegovo odbijanje da popusti pod pritiskom Donalda Trampa da pokuša da poništi predsjedničke izbore 2020. kada je predsjedavao Kongresom tokom ovjeravanja izbornih rezultata 6. januara 2021. godine.

"Bio sam duboko razočaran što je Tramp pomilovao napadače na Kapitol"

Pensova riješenost da ispuni svoju ustavnu dužnost i potvrdi pobjedu Džoa Bajdena prethodila je napadu na Kapitol od strane nasilne rulje, koja je uzvikivala "objesi Majka Pensa" dok su ga pripadnici obezbjeđenja odvodili.



Pens je rekao Kejtlan Kolins sa CNN-a da je odluka Donalda Trampa da pomiluje oko 1.600 osuđenih izgrednika nakon što se vratio na funkciju u januaru "poslala pogrešnu poruku".

"Bio sam duboko razočaran kada sam video kako je predsjednik Tramp pomilovao ljude koji su tog dana učestvovali u nasilju nad policajcima", rekao je on.

"Najgori efekti tarifa tek dolaze"

Govoreći o tarifama koje je Tramp napravio centralnom politikom svog drugog mandata, uvođenjem pauze od 90 dana za većinu zemalja nakon preokreta na međunarodnim tržištima, Pens je istakao da one "nisu pobjeda za američki narod" i upozorio da najgori efekti tek dolaze.

"Zabrinut sam što predsjednikove tarife, nametnute i prijatelju i neprijatelju, znače da administracija zapravo vodi politiku koja nije usmjerena na zemlje koje su zloupotrebile naše trgovinske odnose, već na novu industrijsku politiku koja će dovesti do inflacije, nanijeti štetu potrošačima i na kraju nanijeti štetu američkoj ekonomiji", rekao je on.

"Čak je i administracija priznala da bi moglo da dođe do cjenovnog šoka za ekonomiju i mogućih nestašica nakon završetka pauze", rekao je Pens. On je upozorio da Bijela kuća rizikuje da izazove politički otpor, pozivajući se na nedavnu izjavu Donalda Trampa da bi tarife mogle da dovedu do toga da "američka djeca imaju dvije lutke umesto trideset" i da bi možda te lutke "koštale nekoliko dolara više".

"Držati igračke pristupačnima za našu djecu, to je zaista dio američkog sna", rekao je on. "Mislim da će američki narod vidjeti posljedice ovoga. Mislim da će tražiti drugačiji pristup."

Takođe je kritikovao Trampa zbog njegovih izjava o Kanadi.

On je takođe kritikovao administraciju zbog prijetnji da će povući podršku Ukrajini, čijeg je predsjednika Vladimira Zelenskog Tramp javno okrivio za rusku invaziju, dok je više puta hvalio Putina. Tek nedavno je promijenio svoju retoriku, nakon što je ruski predsjednik odbio mirovne ponude i umjesto toga naredio raketne udare na Kijev.

Pens je rekao: "Ako su nas poslednje tri godine nečemu naučile, to je da Vladimir Putin ne želi mir, on želi Ukrajinu. Činjenica da je Ukrajina pristala na prekid vatre, dok Rusija već skoro dva mjeseca odugovlači i nudi izgovore, potvrđuje tu izjavu. Nedosljedna podrška administracije u poslednjih nekoliko mjeseci, po mom mišljenju, samo je dodatno podstakla Rusiju.

Podjednako je bio oštar prema stavu Donalda Trampa o Kanadi, kojoj je uveo trgovinske carine i rekao da bi želio da je pripoji kao 51. američku državu. Pens je Kanadu nazvao "velikim saveznikom čiji su se vojnici borili i ginuli rame uz rame sa Amerikancima u svakom ratu od Prvog svetskog rata".

