Policija je otključala naloge Ane Knežević na društvenim mrežama.

Policija koja istražuje nestanak i ubistvo Ane Marije Henao Knežević, zbog čega se njen bivši suprug, američki i srpski državljanin, David Knežević, nalazi u pritvoru u Majamiju, uprkos tome što nije uspjela da pronađe njen telefon, otkrila je detalje sa njenih naloga na brojnim društvenim mrežama.

Tijelo Ane Marije Knežević Henao, američke državljanke kolumbijskog porekla, koja je bila udata za Srbina Davida Kneževića, otkad je nestala 2. februara 2024. godine, do danas nije pronađeno. I pored toga, Knežević se tereti da je umiješan u njenu otmicu i ubistvo u Španiji, a do sada su pronađeni brojni dokazi koji ga povezuju sa tim događajem. On se nalazi u pritovru, a policija sklapa mozaik zločina koji je po svemu sudeći bio dugo planiran.

Ana Knežević je poslednji put viđena u stanu u kom je privremeno stanovala u Madridu, gdje se sklonila posle burnog razvoda tokom kog se par sporio oko podjele višemilionske imovine. Taj stan je policija pretražila već u prvim danima njenog nestanka i u njemu nije primijetila ništa sumnjivo poput tragova premetačine, a utvrđeno je da su iz stana nestali njen računar, telefon i punjači.

Tužilaštvo koje istražuje ovaj slučaj, u optužnici, u dijelu gdje se opisuje zbog čega se vjeruje da je mrtva iako tijelo nije nađeno, navodi da su uspjeli da izvuku podatke sa njenih naloga na različitim aplikacijama i društvenim mrežama na kojima nakon tog 2. februara nema tragova korišćenja.

Tako se objašnjava da je Ana imala naloge na Instagramu i Fejsbuku.

"Izveštaji o njenom nalogu sa Instagrama pokazuju da je često koristila opciju direktnih poruka na Instagramu i da je na taj način komunicirala u mjesecima koji su prethodili njenom nestanku. U noći nestanka, žrtva je razmijenila poruke sa agentom osiguranja, koje joj je bilo potrebno za iznajmljivanje stana. Poslednju poruku mu je poslala oko 21.00 čas po madridskom lokalnom vremenu, a on joj je potom poslao pet poruka, na koje žrtva nije odgovorila", navodi se u dokumentu u koji smo imali uvid.

Koristila je i nalog na Fejsbuku, ali dosta rjeđe.

"Žrtva je poslednji put poslala poruku sa svog Fejsbuk naloga 26. januara 2024, oko 21.21. Ipak, izgleda da je žrtva pristupila svom nalogu 2. februara 2024. godine, otprilike u 14.39. Primila je više poruka nakon 2. februara 2024, uključujući i poruke jednog prijatelja, ali na njih nikada nije odgovorila", navodi se.

Pored toga, žrtva je redovno koristila i platformu za slušanje muzike Spotifaj (Spotify), na kojoj je nalog imala od 2021. godine. Slušala je muziku gotovo svakodnevno, a nakon 2. februara, ovaj nalog nije korišćen.

Takođe, istražitelji su otkrili da je Ana koristila i aplikaciju Bambl za upoznavanje, na koju se poslednji put ulogovala 2. februara 2024. godine, oko 18.23 sata.

I na Aninim Gugl nalozima primjetno je da im nakon tog 2. februara niko nije pristupao.

"Žrtva je redovno vršila internet pretrage preko svog Gugl naloga sve do svoje smrti. Poslednja pretraga je zabilježena 2. februara 2024. godine, otprilike u 17.06 sati. Njen poslednji upit na Gugl mapi desio se 2. februara 2024. godine, otprilike u 14.40. Poslednja fotografija snimljena njenim mobilnim telefonom koja se pojavljuje u njenim Gugl fotografijama je snimljena dan ranije, 1. februara 2024, u 20.27 časova."

Pretraživala advokate u Floridi

Između 18. decembra 2023. i 1. februara 2024. žrtva je izvršila višestruke internet pretrage advokata za razvode u Južnoj Floridi, a istraživala je i postupak podjele bračne imovine.

Bankovni računi

Organi za sprovođenje zakona su uradili analizu različitih bankovnih računa žrtve.

"2. februara 2024. žrtva je popodne kupila cvijeće u Madridu. Ovo je poslednja neautomatska kupovina na računima žrtve, ne računajući aktivnosti za koje je odgovoran brat okrivljenog Uglješa Knežević", navodi se.

Podsjetimo, bračni par, inače nastanjen u Ford Loderdejlu kod Majamija, imao je u vlasništvu brojne nekretnine koje je izdavao, kao i jednu IT firmu. Dosadašnja istraga ukazuje na to da je motiv Aninog nestanka i najvjerovatnijeg ubistva, bio upravo spor između podjele višemilionske imovine. Tako se iz poruka, koje smo ranije objavili, vidi da je Knežević namjeravao da isplati Ani tek 25 odsto od ukupne imovine, dok bi preostalo zadržao za sebe.

Potom joj je ponudio da joj svakog mjeseca uplaćuje po par desetina hiljada evra, što je takođe odbila.

David Knežević je uhapšen na aerodromu u Majamiju nakon što je policija uspjela da rekonstruiše da je David u danima njenog nestanka boravio u Madridu, gdje se odvezao automobilom koji je iznajmio u Beogradu, zatamnio stakla i stavio na njega ukradene tablice.

Usnimljen je kako u jednoj prodavnici kupuje sprej i ljepljivu traku, a potom su zabilježile i kamere na zgradi u kojoj je Ana stanovala, kako tim sprejem prska kameru, a trakom lijepi bravu. Potom par sati kasnije dolazi u zgradu sa koferom u ruci i sat vremena kasnije izlazi. Ana nikada nije izašla iz zgrade, a policija sumnja da je njeno tijelo iznio u koferu.

Na radaru policije i Kneževićeva porodica

Istražujući ponašanje i kretanje Davida Kneževića, na radaru agenata našli su se i njegov brat Uglješa, a i majka jer postoje neke sumnje da su mogli da mu pomognu u uništavanju dokaza nakon zločina. Na to ukazuju i poruke koje je Uglješa razmjenjivao sa majkom, dok je David bio u pritvoru, ali i činjenica da je Uglješa na ilegalan način došao do Aninih Amerikan Ekspres kartica. Ipak, nijedno od njih dvoje do sada nije zvanično osumnjičeno ili optuženo za neko krivično djelo.

