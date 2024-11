Mužu nestale Ane Knežević se sudi na Floridi gdje se još uvijek koristi smrtna kazna.

Istraga o nestanku Ane Marije Knežević, dobila je neočekivani preokret nakon nove sudske odluke. Srbin David Knežević (36), njen suprug koji je priveden kao glavni osumnjičeni za nestanak, sada bi mogao da se suoči sa smrtnom kaznom.

Podsjetimo, Ana Marija nestala je 2. februara ove godine, a kamere na zgradi, u kojoj je bila, su tog dana snimile muškarca sa kacigom na glavi. Istragom je, kako navode lokalni mediji utvrđeno da je upravo Knežević tog dana došao u zgradu u kojoj je Ana Marija poslednji put viđena. Kamere su takođe zabilježile tog istog muškarca kako sa torbom izlazi iz zgrade.

Knežević je uhapšen 4. maja na Međunarodnom aerodromu u Majamiju i to kao glavni osumnjičeni za nestanak žene. Iako se Srbin nadao da će uskoro izaći iz zatvora, najnovija odluka sudije je promijenila situaciju za 180 stepeni.

Savezna velika porota u Južnoj Floridi je u optužila Davida Kneževića u dopunjenoj optužnici za kidnapovanje sa smrtnim ishodom, nasilje u porodici u inostranstvu sa smrtnim ishodom i ubistvo američkog državljanina u inostranstvu. Kako prenosi list 'ABC', sud na Floridi je prošlog četvrtka odlučio da prihvati zahtjev tužilaštva za koji će Davida Kneževića optužiti za ubistvo.

Podsjetimo, do sada je Srbin bio optužen za kidnapovanje pošto se tijelo Ane Marije nikada nije pojavilo, pa ni njena smrt nije dokazana. Uprkos tome, američko pravosuđe se predomislilo, te bi sada, u najgorem slučaju, Knežević mogao biti pogubljen. Florida je država u kojoj mu se sudi, a u njoj još uvijek koriste smrtnu kaznu.

Ministarstvo pravde SAD je već odredilo datum kada će optuženom biti objavljena kazna.

U principu, to bi trebalo da bude 10. februara 2025. godine kada će sudija saopštiti presudu, koja je do sada dva puta odlagana. Do tada, budućnost Davida Kneževiča je misterija. Podsjetimo, Ana Marija Henao je poslednji put viđena u Madridu, ali agenti su pratili njenog muža u Španiji. Navodno je viđen u Madridu istog dana kada je ona nestala u zgradi u kojoj je bila.

Knežević i Ana Marija su bili u braku 13 godina, nakon što su odlučili da se razvedu. Ona je otputovala u Španiju na mali odmor. Problemi su počeli kada je Marija htjela da podijeli milionsko imanje na jednake djelove, riječ je o 15 miliona eura. Dokazi zbog kojih je Srbin uhapšen potiču iz snimaka saobraćajnih kamera širom Evrope, nadzornih kamera na brojnim objektima, položaja telefona osumnjičenog i izjava nekoliko svedoka.

Španska policija je ranije saopštila da je na prvom mjestu među dokazima Davidovo putovanje od Beograda do Madrida automobilom koji je iznajmio 29. februara u srpskoj prijestonici, odakle je i sam. Tri dana kasnije ulazi u Španiju preko graničnog prelaza La Junkera (sjever) i kreće u Madrid noseći ukradenu srpsku registarsku tablicu.

U nekom trenutku, između noći 1. i 2. februara, navodno je ukrao drugu registarsku tablicu, špansku, iz automobila parkiranog u madridskom gradu Alkala de Henares i stavio je na svoje iznajmljeno vozilo.

