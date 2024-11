Policija ponovo traga za tijelom nestale Ane Knežević.

Rano jutros kod Vićence, kod naselja Kogolo del Čenđo ponovo su počele potrage za tijelom Ane Marije Knežević, 40-godišnje milionerke koja je nestala u Španiji 2. februara ove godine.

Ana Knežević se vodi kao nestala od februara ove godine, kada joj se izgubio svaki trag u Madridu. Ona se preselila u glavni grad Španije sa Floride u SAD-u nakon teškog razvoda od partnera Davida Kneževića. Upravo on se i vodi kao glavni osumnjičeni za nestanak i ubistvo

Potraga za tijelom se vrši u šumi kod Vićence

Kako navode italijanski mediji, sumnja se da je možda ubijena od strane bivšeg muža i zakopana u vićentinskim šumama.

Policija iz Vićence, u saradnji sa španskim i američkim vlastima, od ranih jutarnjih sati pretražuje bivši put Costo, koji je GPS uređaj automobila označio kao lokaciju gdje je David Knežević, imao duži zastoj.

Klizišta otvorila nove mogućnosti za istragu

Istraga je dovela do blokade puta od strane opštinskih vlasti Vićence. Detaljnija istraživanja biće sprovedena u područjima koja su tokom poslednjih mjeseci bila pogođena klizištima, čineći određene tačke lakšim za pristup nego prije.

Sumnja se da bi Knežević mogao imati pomagača u Kogolo del Čenđu koji mu je pomogao da sakrije tijelo bivše žene u ovom području. Poslednje potrage su sprovedene u avgustu i završile su se bez rezultata nakon nekoliko dana.

Davidu Kneževiću se sudi u SAD

Beograđaninu Davidu Kneževiću, pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), stavljeno je na teret ubistvo supruge Ane Knežević, čije tijelo nije do danas pronađeno. Posle proširenja optužnice protiv osumnjičenog Srbina oglasila se porodica nestale Ane. Njeni najmiliji zahtijevaju odgovore na ključna pitanja. Postupak protiv Kneževića je započet u sudu u Južnoj Floridi i vodi ga sudija Edvard Tores. Njemu su predstavljeni brojni dokazi koje je tužilaštvo sakupilo, uključujući i snimke kamera za video-nadzor koje su locirale Davida Kneževića u Španiji u vrijeme nestanka njegove supruge Ane, iako je on tvrdio da je bio u to vrijeme u Beogradu.

Već osam mjeseci traje potraga za Anom ili njenim tijelom, u koju su uključeni nadležni organi Srbije, Španije i SAD. Američki mediji prenijeli su da je Davidu Kneževiću na teret stavljeno ubistvo i da mu za ovaj zločin prijeti čak i smrtna kazna.

Porodica traži kaznu i osudu

Ovim povodom oglasila se i porodica Henao, koja je rekla da se sa ovom optužnicom potvrđuju sumnje koje su imali kada je riječ o Aninom nestanku.

"Ovo je put koji našu porodicu vodi u neizmernu tugu, ali ćemo nastaviti da tražimo odgovore na ključna pitanja. U ovom trenutku moramo odati počast Ani i čuvati uspomenu na nju, zalažući se da njena priča bude ispričana do kraja i da odgovorni budu kažnjeni", rekao je Anin brat Dijego Henao.

Razvod vrijedan milione

Ana i David su bili usred spornog razvoda i borbe za nekretnine vrijedne milione dolara, navode tužioci. U braku su proveli 13 godina, a odbrana tvrdi da je razvod bio miran i da su finansijski aranžmani bili u procesu rješavanja. Džejn Vejntraub, glavni advokat Kneževića, izjavila je da planira da se on izjasni kao nevin na predstojećem ročištu.

"To je očajnički pokušaj Vlade da ga optuži za sve što je moguće i da vide šta će se zadržati", rekla je Džejn, a prenio AP.

