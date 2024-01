Tog 8. marta 2014. godine putovao je u Mongoliju kako bi započeo novi posao, a njegova supruga Danica trebalo je da ostane da živi u Pertu s njihovim sinovima Linkolnom (3) i Džeksonom (1).

Pol Viks, 37-godišnji inženjer, dok je čekao svoj let MH370 Malaysia Airlinesa za Peking, napisao je u mejlu - "Već mi nedostaješ. Ti i dečaci ste mi sve. Čim sletim, javiću se"

Tog 8. marta 2014. godine putovao je u Mongoliju kako bi započeo novi posao, a njegova supruga Danica trebalo je da ostane da živi u Pertu s njihovim sinovima Linkolnom (3) i Džeksonom (1). To je bila njegova zadnja poruka.

Dok su se dan prije opraštali s ocem na aerodromu u Kuala Lumpuru, dječaci su plakali, a on ih je ljubio. Danica kaže da joj je još pred očima kako prolazi kroz izlaz prema avionu. Kao da je bilo juče. Uoči desete godišnjice jednog od najmisterioznijih nestanaka aviona, njen je život i dalje obavijen velom tuge.

"Stajala sam te subote ujutru u kuhinji i zazvonio mi je telefon. Neka je žena pitala za Pola. Rekla sam da ne može da se javi jer je u avionu. Predstavila se kao novinarka. Nije mi bilo jasno šta želi. Rekla mi je: ‘Niste čuli? Nešto se dogodilo s avionom.‘ Telefon mi je ispao iz ruke i istračala sam iz kuće vrišteći", priseća se Danica, čiji je svijet tada stao kao i porodicama 239 ljudi koji su bili u nesrećnom avionu.

On nikada nije pronađen niti je jasna njegova sudbina. Stotine je teorija, od samoubistva pilota, otmice, mehaničkog kvara, meteorita koji je udario u avion... Nikada nisu pronađeni posmrtni ostaci putnika.

"Polov gubitak je noćna mora, ali najgori je dio noćne more što ne znam kako nam se i zašto to dogodilo", govori udovica i dodaje da je, prema malezijskim vlastima, riječ o događaju "bez presedana" i tu frazu otad žestoko prezire.

"Pitate me kako sam sve to preživjela. Ja ne preživljavam, samo postojim. I nastavljam da postojim jer mi je Pol podario najnevjerovatnije darove, naša dva prekrasna dječaka koji me drže da nastavim. Još sam mu prvog dana nakon nestanka obećala da ću ga dovesti kući i da ću ga naći. Nisam to učinila. I sve dok to ne učinim, neću imati mira", govori za Jutarnji list.

Dana 8. marta u 41 minut nakon ponoći avion je poletio iz Kuala Lumpura. Radilo se o svakodnevnom letu na toj liniji. Noć je bila čista, sve je bilo mirno i ni po čemu se nije mogao naslutiti dramatičan razvoj događaja. Avion je letio iznad Kineskog mora.

Nakon jedan ujutru avion je izlazio iz malezijskog vazdušnog prostora i trebalo je da ga preuzmu kontrolori leta u Vijetnamu. "Laku noć, malezijski 370", rekao je kapetan leta Zahari Ahmad Shah malezijskim kontrolorima.

Dvadeset sekundi nakon njegovog pozdrava elektronički signal aviona odjednom je iščezao. Nestao je s radara. Bilo je 1.20 sati. Avion je trebalo da sleti u Peking u 6.30 i odmah je pokrenuta potraga. Radnik s naftne platforme tvrdio je da je vidio avion u plamenu i eksploziju.

Na osnovu krivudave putanje koju pokazuje praćenje radarom, zvanična verzija pretpostavlja da je avion ostao bez goriva iznad Indijskog okeana. U konačnom izvještaju malezijskog ministra saobraćaja zaključeno je da istražitelji ne znaju šta se dogodilo. Izvještaj je identifikovao greške kontrole vazdušnog saobraćaja, ali nije isključilo ni nezakonito uplitanje.

Krhotine Boeinga 777 isplivale su tokom godina na istočnoj obali Afrike te na plažama Madagaskara i ostrva Réunion u Indijskom okeanu, ali ni za jednu nema dokaza da potiče baš od MH370. Neki dovode u pitanje tačnost čitanja radara i tvrde da su našli snimke krhotina na drugim mjestima, kako je prikazano u prošlogodišnjem Netflixovu trodjelnom dokumentarcu "MH370: The Plane That Disappeared", u kom učestvuje Danica.

Za nestalim malezijskim avionom zvanično se tragalo četiri godine. Riječ je o operaciji koja se smatra jednom od najobimnijih i koja je u jednom trenutku uključivala teritoriju koji pokriva 1,5 odsto ukupne površine Zemlje. Nakon što su Malezija, Kina i Australija neuspješno završile potragu, malezijske vlasti potpisale su ugovor s kompanijom Ocean Infinity, međutim, ni tada nije pronađeno ništa. Porodice putnika nikada nisu odustale od nastavka potrage.

Istražitelji su pomoću komunikacijskih "pingova" prema Inmarsatovom satelitu uspjeli da zaključe da je MH370 letio oko šest sati nakon nestanka i vjerovatno skončao daleko na jugu, oko 2.000 kilometara zapadno od Australije.

Danica je za emisiju "60 minutes" mjesec dana nakon nestanka aviona rekla da je razgovarala sa suprugom malezijskog premijera Najiba Razaka, Rosmah Mansor.

"Rekla mi je da je strašno da neko to može da uradi nevinim ljudima i insinuirala da su piloti oteli avion", ispričala je Danica, koja godinama razmišlja o mogućim scenarijima, ali, nažalost, i dalje ne zna istinu.

Kako dokumentarni serijal otkriva, dan nakon nestanka aviona porodice putnika mogle su da ih nazovu na mobilne telefone i veza se uspostavljala, ali se niko nije javljao.

"Nije mi teško da govorim o svemu tome jer je to moj život. Živim svaku sekundu, minut i dan Polovog gubitka i 8. mart 2014. za mene je kao da je bio juče. Kad se na aerodromu oprostite od voljene osobe i ona uđe u komercijalni avion, uvijek postoji pomisao da bi se mogao srušiti, ali nikada ne postoji misao da će jednostavno nestati", kaže.

Posebno joj je teško palo što nije dobila priliku da se oprosti sa suprugom i sahrani ga.

"Imamo tradiciju u našoj porodici da uvijek vidimo i provodimo vrijeme s tijelima naših voljenih koji su umrli. To nam daje priliku za pravi oproštaj i kao dio procesa tugovanja suočavanja sa smrću i gubitkom te osobe. Kako je to nešto što smo oduvijek radili, jako mi je teško što nisam imala ovo pravo s Polom i što mu nisam ispunila obećanje da ću ga vratiti kući", govori kroz suze.

Voljenog supruga sjeća se svaki dan, a presrećna je, kaže, što njihovi sinovi imaju očev izgled i manire, pa je on uvijek s njima, samo u drugom obliku. U međuvremenu se preudala, a suprug Džon je podržava u želji da sazna istinu.

Danica je nedugo nakon nesreće odbila ponudu od više od 50.000 dolara odštete od Malaysia Airlinesa pod uslovom da ispuni detaljan upitnik i ne podiže nikakve tužbe. Ona i grupa porodica putnika rekla je da im novac nikako neće nadoknaditi njihove voljene.

Sud u Pekingu je u novembru započeo saslušanja porodica kineskih putnika koji traže odštetu za članove porodice nestale na letu Malaysia Airlinesa MH370. Na letu je bilo 150 Kineza, a rodbina nestalih sada traži odštetu aviokompanije Malaysia Airlines, zatim proizvođača aviona Boing, proizvođača motora Rols Rojsa i osiguravajuće kuće Alianc, između ostalih. Svaki od više od 40 članova porodica potražuje između 10 i 80 miliona juana, što je između 1,4 i 11,2 miliona dolara.

Danica još ne gubi nadu. I dalje veruje u čudo.

"I dan-danas, nakon što sam pitala stotine stručnjaka u području vazduhoplovstva, još smatram da postoji velika mogućnost pronalaska aviona, ako malezijska vlada želi da se pronađe."

Tokom godina ona nije željela da se drži samo jedne teorije. Prvo je vjerovala da je avion bio u kvaru i da je pilot uzalud pokušavao da ga spase. Sada joj je samo važno da se olupina pronađe, a istina izađe na vidjelo.

"Sve što imamo su teorije i pretpostavke. Kao računovođa, ne oslanjam se na pretpostavke, nego na činjenice, stoga samo činjenice i istinu želim, a to je isključivo na malezijskim vlastima", govori.

Najteže joj pada kad u medijima pročita o nekom novom pronađenom tragu jer se u njoj ponovno budi nada koja joj je slomljena toliko puta prije.

Porodice žrtava složne su u mišljenju da je prerano zatvoriti poglavlje o MH370, posebno zbog toga što posledice nestanka aviona ne samo da pogađaju najbližu rodbinu nego i zabrinjavaju javnost koja će ubuduće sve više putovati avionima.

"To više nije nacionalno, nego međunarodno pitanje", rekla je Grejs Nejtan, predstavnica Glas 370, koji okuplja porodice žrtava. "To može da koristi svima koji lete - to je usluga koju Malezija može da učini svijetu."