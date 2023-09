Džoan Kolins se udavala 5 puta, a prvi put je rekla da "jer je morala od sramote"

Glumica Džoan Kolins snimila je dokumentarni film o svom životu u kojem je govorila o svojim bivšim muževima, ali i mračnim tajnama, bankrotu i nesrećama kroz koje je prošla dok se nije skrastila pored petog supruga Persija Gibsona koji je 32 godine mlađi od nje.

Džoan Kolins je imala samo 17 godina kada je počela da dobija filmske uloge. Privukla je pažnju 31-godišnjeg Maksvela Rida, koji ju je na sastanku drogirao i silovao.

"On je imao 31 godinu, a ja sam bila 17-godišnja devica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok se se*sao sa mnom. U to vreme bi moja majka rekla da sam iskorištena. Sada to zovemo silovanje na sastanku", rekla je glumica i dodala da se nakon toga, zbog sramote, udala za njega.

Ovako izgleda njen peti suprug:

"Da nisam bila tako nevina po pitanju se*sa i toga kako bi stvari trebale da budu, ne bih to učinila, ali imala sam jak osećaj krivice, pa sam to ipak učinila. Medeni mesec je bio čisti fijasko. Spolja smo izgledali srećno, a zapravo sam bila jadna".

Džoan Kolins je u dokumentarcu rekla da je Maksvel kasnije pokušao da je proda starijim muškarcima i jednom šeiku, koji bi plaćali 10.000 funti da imaju odnose sa njom.

Posle 4 godine braka se razvela i plaćala mu alimentaciju. "Taj brak me je koštao dva miliona funti, dala sam mu sve, samo da me pusti na miru", rekla je glumica.

