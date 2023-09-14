Na internetu kruže video snimci navodne vanzemaljske mumije.
,,Zove se Klara, ima po tri prsta na rukama, kao i na nogama".
Pogledajte video u kojem analiziraju ovaj fenomen:
@ufovideostk
The Nazca Mummies. Incredible footage of the alleged extraterrestrial mummy found in Nazca Peru . What do you think? Real or not?♬ Horror horror ghost story ruins exploration occult BGMb(1033277) - TERAMURA SO
Više mumija prezentovano u Meksiku.
,,istraživanje neidentifikovanih anomalnih fenomena"
@aljazeeraenglishSee the remains of alleged ‘non-human’ beings, which have been presented to a hearing in#Mexico’s Congress investigating claims of#alienlife.#aliens#ufo#uap#nonhuman#ufotiktok#alienlife♬ original sound - Al Jazeera English
Realno ili ne?
@trthaber#UFOfosili duruşmada. Tanımlanamayan anormal olaylarla ilgili iddialar bu kez Mexico City'deki mahkemede ‘kanıtlarıyla’ görüşüldü. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan 'cesetlerin' dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosili olduğunu iddia etti.#uzaylı#ufo#tanımlanamayancisim♬ TRT Haber - orijinal ses - TRT Haber