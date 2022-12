Velika Britanija, Italija i Japan rade na zajedničkom projektu pravljenja mlaznjaka Tempest.

Izvor: YouTube/screenshot/World War 3

Riši Sunak će objaviti saradnju između Velike Britanije, Italije i Japana na razvoju novog borbenog aviona koji koristi veštačku inteligenciju, prenosi BBC. Premijer kaže da zajedničko preduzeće ima za cilj otvaranje hiljada radnih mesta u Velikoj Britaniji i jačanje bezbednosnih veza. Nacije će razviti lovac sledeće generacije – koji treba da uđe u upotrebu sredinom 2030-ih – koji će na kraju zameniti mlaznjak Tajfun.

"Nadamo se da će novi mlaznjak Tempest nositi najnovije oružje. Rad na njegovom razvoju je već u toku – sa ciljem da se stvori borbena letelica koja će obezbediti prikrivenu brzinu, koristiti napredne senzore, pa čak i veštačku inteligenciju da pomogne ljudskom pilotu kada je preopterećen ili pod ekstremnim stresom", rekao je Sunak.

Takođe bi mogao da leti bez pilotskog unosa ako je potrebno i mogao bi da ispaljuje hipersonične rakete. Ali izgradnja tako složene letelice je izuzetno skupa – razvoj mlaznog aviona F35 bio je najskuplji program koji je Pentagon ikada preduzeo – pa je Britanija tražila partnere.

Mlaznjak Tempest Izvor: Youtube/World War 3

Italija je već bila uključena, a dodavanje Japana je značajan potez – u vreme kada Britanija gradi bliže veze sa saveznicima u indo-pacifičkom regionu zabrinuta zbog snažnije Kine. Druge zemlje bi još mogle da se pridruže programu. Francuska, Nemačka i Španija već rade zajedno na sopstvenom zasebnom dizajnu - kao i Sjedinjene Države.

Za Veliku Britaniju, ovaj sporazum se ne odnosi samo na bezbednost već i na ekonomiju. Nadamo se da bi razvoj novog borbenog aviona mogao stvoriti i održati hiljade radnih mjesta u Velikoj Britaniji i otvoriti vrata za veći izvoz oružja.

Borbeni avion koji čita misli za budućnost

Premijer Sunak će pokrenuti prvu veliku fazu programa tokom posete RAF Koningsbiju, u Linkolnširu, u petak. On je uoči posete rekao: "Bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva, kako danas tako i za buduće generacije, uvek će biti od najveće važnosti za ovu vladu. Zato moramo da ostanemo na vrhuncu napretka u odbrambenoj tehnologiji – da nadmašimo i nadmašimo one koji žele da nam nanesu štetu. Međunarodno partnerstvo koje smo danas objavili sa Italijom i Japanom ima za cilj da uradi upravo to, podvlačeći da je bezbednost evroatlantskog i indopacifičkog regiona nedeljiva", rekao je on.

"Sledeća generacija borbenih aviona koje dizajniramo će zaštititi nas i naše saveznike širom sveta tako što će iskoristiti snagu naše svetske odbrambene industrije – stvarajući radna mesta uz spasavanje života", dodao je Sunak.

Džon Hili, laburistički sekretar za odbranu u senci, rekao je da njegova stranka podržava partnerstvo, ali je upozorio na obuku.

"Ministri moraju jasno dati do znanja kako se to uklapa u šire planove za budućnost RAF-a, uključujući kako će sprečiti kašnjenja u obuci pilota brzih mlaznih aviona“, rekao je on.