Ovaj potez Vladimira Putina dovešće do jednog od najtežih trenutaka za celu planetu. Trenutka koji bi trajao hiljadama godina.

Rusija je uputila nekoliko pretnji sudnjim danom svetu usred pojačanih tenzija zbog invazije Vladimira Putina na Ukrajinu. Samo prošlog meseca Kremlj je upozorio da će Evropa nestati u nuklearnoj apokalipsi. Bio je to verbalni napad Putina kao odgovor na zapadne saveznike koji obećavaju više oružja opkoljenom Kijevu. Sada, nova istraživanja sugerišu da bi, ako bi ikada došlo do nuklearnog rata između Rusije i SAD, to verovatno izazvalo "malo ledeno doba" koje bi trajalo hiljadama godina.