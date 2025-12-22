Zavirite u dom Gastoza i Anđele Đuričić: Stan okićen za praznike, jelka zauzima centralno mjesto, a tu su i ikone

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju u svom stanu, a sada su podijelili jedan dio enterijera sa pratiocima na Instagramu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pobjednik "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz, i bivša učesnica Zadruge, Anđela Đuričić, prije nekoliko dana su obnovili svoju vezu, a Anđela se vratila u njegov stan u kojem su prethodnih mjeseci zajedno živjeli.

Ovog puta, ona je na svom profilu podijelila snimak iz njihovog doma, otkrivajući novogodišnju dekoraciju i prazničnu atmosferu. Na videu se vidi jelka, njihovi psi kako uživaju pored lampica, kao i polica sa nekoliko ikona. Posebnu pažnju pratioca privukla je i Gastozova fotografija sa majkom, s kojom je bio veoma povezan.

Pogledajte kako izgleda dom Gastoza i Anđele: