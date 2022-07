Vojni stručnjaci analiziraju novi strategiju ruske vojske koja ima donosi rezultate na frontu.

Izvor: Youtube/screenshot/skynews

Kada je Vladimir Putin pre tri meseca preusmerio svoj rat u Ukrajini na istok zemlje, učinio je to povređen zbog neuspeha svog početnog istupa ka Kijevu i očajnički želeći uspeh koji će mu sačuvati obraz.

Nakon što je spor i krvav napad kroz Luganjsk završen zauzimanjem grada Lisičanska, ruski predsednik bi se mogao smatrati na pola puta. Ali rat je stigao na još jednu raskrsnicu i borci sa obe strane se pripremaju za treći čin borbe koji bi mogao da preokrene ravnotežu sukoba.

"To je veoma iscrpljujuća borba“, rekao je Džastin Bronk, viši naučni saradnik za vazduhoplovstvo i tehnologiju na Kraljevskom institutu ujedinjenih službi, opisujući ton rata nakon tri meseca borbi u Donbasu.

"To je borba između dve vojske, od kojih su obe pretrpele ogromne gubitke i veoma su blizu iscrpljenosti. Očekuje se da će Putinov sledeći potez biti ulazak u Donjeck, koji bi, ako bude zarobljen, ispunio primarni cilj Kremlja: zauzimanje čitavog regiona Donbasa u istočnoj Ukrajini, u kojem su od 2014. smeštene separatističke frakcije koje podržava Rusija. Ali kada i kako se to dešava, nejasno je. Dok je Rusija nastavila intenzivne vazdušne napade na različitim frontovima u Ukrajini, američki istraživački centar Institut za proučavanje rata (ISV) saopštio je u nedelju da su ruske kopnene trupe usred operativne pauze da se odmaraju, preuređuju i rekonstruišu“, kaže on.

To bi ukrajinskoj vojsci moglo dati vremena da se pripremi za odbranu delova Donjecka koji još uvek drži; uglavnom industrijski pojas koji ide južno od grada Slavjanska. A opasnost od ukrajinskih kontraofanziva u drugim delovima zemlje, uključujući ključni južni grad Herson, ostaje.

Sledeća faza borbe u punom obimu, kada izbije, možda neće biti poslednja. Ali to bi moglo da odredi budućnost regiona u srcu Ukrajine, a analitičari kažu da će to značajno doprineti utvrđivanju rezultata rata.

Lekcije iz Luganjska

Protekla tri meseca iscrpljujućeg, mukotrpnog rata u Donbasu nisu izgledali gotovo nimalo kao početni čin ruske invazije, koji je doveo do prodora oružja sa severa, istoka i zapada i koji se završio odlučujućim neuspehom u osvajanju Kijeva i drugih ključnih ukrajinskih gradova. Umesto toga, preusmereni napori Kremlja pooštrili su granice rata, usmeravajući se na ključnu putanju preko Luganjska i ka Donjecku na koju je usmerena većina ruskih resursa.

"U drugoj fazi ovog rata Rusija se vratila osnovama“, rekao je za CNN Maks Bergman, direktor programa za Evropu u Centru za strateške i međunarodne studije.

To je rezultiralo sporim, ali stabilnim napretkom za Rusiju, koja je pobedila u višenedeljnim bitkama za strateške gradove i razotkrila ograničenja u arsenalu Ukrajine. "Koristili su svoju brojnost, svoju artiljerijsku opremu i udarali ukrajinske snage dok su delovali sporo“, rekao je Bergman.

Počele su da se pokazuju njegove prednosti u naoružanju i vatrenoj moći.

"Sva ruska elektronska ratovanja, protivvazdušna odbrana i oklopne formacije mogu biti koncentrisane na veoma male oblasti“, omogućavajući im da "stvore lokalnu superiornost“ nad većim, odbrambenim pozicijama Ukrajine, rekao je Bronk.

"Prva runda je bila nokaut za Ukrajinu. U drugoj rundi Rusi su pobedili na bodove“, rekao je Bergman u svojoj oceni početnih faza rata.

Ali tromesečni rat je učinio svoj danak obema armijama, a zauzimanje Luganjska dovodi dve iscrpljene vojske na prelomnu tačku.

"Ruske snage će verovatno nastaviti da se ograničavaju na ofanzivne akcije manjeg obima dok obnavljaju snage i postavljaju uslove za značajniju ofanzivu u narednim nedeljama ili mesecima“, saopštio je ISV u četvrtak.

Borbe su nastavljene u blizini granice Donjeck-Luganjsk, ukrajinska vojska je u petak navela više od 40 gradova i sela u Donbasu koji su bili napadnuti u poslednja 24 sata, priznajući "delimičan uspeh" ruskog pokušaja da napreduje na jednom frontu u blizini grada Bahmuta.

Ali ISV je ipak ocenio da je operativna pauza za ruske kopnene trupe u toku, a tempo ruskih teritorijalnih osvajanja je opao prošle nedelje nakon njihovog preuzimanja Luganska.

Prednosti nekog oblika zatišja za obe vojske su očigledne; Osobljenim ruskim snagama je potreban oporavak, dok je ukrajinska vojska u trci da primi, isporuči i upozna zapadnu opremu.

"Ruskim trupama koje su se borile kroz Severodonjeck i Lisičansk vrlo je verovatno potreban značajan period za odmor i remont pre nego što nastave ofanzivne operacije velikih razmera“, navodi ISV.

"Izgleda kao da smo u zastoju, ali to je veoma nestabilna ravnoteža i ne znamo na koji način će se prekinuti“, rekao je Bergman. „Iza kulisa će biti mahnitog napora obe strane da se pripreme za buduće ofanzive. Koja god strana iskoristi ovaj period efikasnije, mogla bi da preuzme prednost kada se sveopšte borbe nastave", rekao je on.