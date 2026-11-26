Pretežno oblačno sa kišom, povremeno pljuskovi, ponegdje i grmljavina.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Mjestimično se očekuju umjerene i obilne količine padavina, naročito u južnim i centralnim oblastima.

Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar pretežno južni, umjeren do jak, na udare veoma jak, ponegdje kratkotrajno i olujne jačine, tokom dana će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 13, najviša dnevna od 5 do 17 stepeni.

Podgorica: Oblačno povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, uglavnom južni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna oko 14 stepeni.