Uprava priznaje da su česti kvarovi, kašnjenja i nezadovoljavajući komfor putnika problemi koji opterećuju poslovanje, ali istovremeno ukazuje na posljedice negativnog predstavljanja kompanije u javnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Željeznički prevoz Crne Gore suočava se sa ozbiljnim finansijskim i operativnim problemima, dok kao jedan od rizika za poslovanje prepoznaje i negativnu reputaciju koju, prema ocjenama uprave, stvaraju snimci nezadovoljnih putnika i medijski izvještaji o stanju u vozovima. To se navodi u izvještaju o upravljanju kompanijom, objavljenom na sajtu Montenegroberze, prenose Vijesti.

„Željeznički prevoz ima izražen reputacioni rizik jer putnici snimaju ekstremne situacije, na primjer kada je nula stepeni, a nema grijanja ili 40 stepeni, a nema hlađenja, prokišnjavanje krova u vagonu, prepune hodnike,... i objavljuju ih na društvenim mrežama što odbija naročito mlađu populaciju koja najviše koristi digitalne medije“, navedeno je u izvještaju.

Kompanija je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježila gubitak od milion eura, dok je u istom periodu prošle godine minus iznosio 683.000 eura. Iz državnog budžeta godišnje dobija šest miliona eura subvencija za prevoz putnika od javnog interesa, a akumulirani gubitak dostigao je 26 miliona eura.

Uprava priznaje da su česti kvarovi, kašnjenja i nezadovoljavajući komfor putnika problemi koji opterećuju poslovanje, ali istovremeno ukazuje na posljedice negativnog predstavljanja kompanije u javnosti.

Kao dodatni reputacioni rizik navodi se „pristrasno i senzacionalističko medijsko izvještavanje“.

„Mediji prepoznaju željeznicu kao laku metu za klikove. Svaki, pa i najmanji problem prenosi se uz dramatične naslove, tako da i kada se odradi nešto dobro javnost ne primjećuje, jer je stvorena opšta percepcija neuspješne organizacije“, ocijenjeno je u izvještaju.

Kompanija upozorava da kašnjenja vozova utiču na povjerenje putnika, posebno zaposlenih, studenata i učenika, koji zbog toga ne stižu na vrijeme na posao ili u obrazovne ustanove. Problemi utiču i na zaposlene, naročito konduktere, blagajnike i radnike na informacijama, koji su svakodnevno izloženi nezadovoljstvu putnika.

„Kondukteri, blagajnici, radnici na informacijama su prvi izloženi putnicima i trpe uvrede i frustracije istih. Pomenuto osoblje, usljed stresa, sklono je (u javnosti, među prijateljima, rodbinom) negativno da govori o vlastitoj firmi“, piše u izvještaju.

Uprava navodi i da loša reputacija otežava zapošljavanje novih kadrova, jer se mladi inženjeri i informatičari nedovoljno prijavljuju na konkurse. Istovremeno, smatraju da negativna slika u javnosti otežava dobijanje dodatnih državnih subvencija.

Finansijski pokazatelji ukazuju na ozbiljne poteškoće u poslovanju. Koeficijent ekonomičnosti iznosi 0,82, dok je koeficijent trenutne likvidnosti svega 0,01, što znači da raspoloživa gotovina pokriva približno jedan odsto obaveza. Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 0,69, pišu Vijesti.

Prihodi od prodaje karata u prvih šest mjeseci iznosili su 1,7 miliona eura, dok su troškovi zarada dostigli 2,8 miliona. Ostali troškovi poslovanja iznosili su 2,6 miliona eura, a ostali prihodi, među kojima dominiraju državne subvencije, 2,8 miliona eura.

Kompanija godinama ne izmiruje redovno poreske obaveze, a dug po osnovu poreza i doprinosa na kraju prošle godine iznosio je sedam miliona eura. Na probleme sa isplatama ukazuje i štrajk upozorenja održan početkom avgusta, nakon što zaposlenima nije isplaćena dogovorena pomoć od po 200 eura, do izrade kolektivnog ugovora.

Među operativnim problemima navode se česti kvarovi, neispravna klimatizacija, nefunkcionalni toaleti, nedostatak ispravnih vagona i problemi sa željezničkom infrastrukturom. Uprava upozorava i na neusaglašenost nabavke novih vozova i obnove pruge, zbog čega savremena vozila ne mogu u potpunosti da iskoriste svoje mogućnosti.

„Kupuje se moderan voz, a pruga se obnavlja tek za pet godina. Voz se kreće brzinom 40 km/h (zbog loše pruge) tih pet godina i ističe mu garantni rok, a amortizuje se visoka tehnologija“, navedeno je u izvještaju.

Kompanija upozorava i na rizik od pada prihoda jer putnici zbog sporih vozova i čestih kašnjenja sve češće biraju alternativne vidove prevoza. Kao jednu od mjera za zadržavanje korisnika navode povoljnije godišnje karte za studente i penzionere.

Uprava ističe da bi za investiciona ulaganja mogla da koristi kredite međunarodnih evropskih fondova, ali uz saglasnost i garanciju Vlade Crne Gore. Sva željeznička preduzeća u Crnoj Gori nalaze se pod upravom Ministarstva saobraćaja.