Istakao je da Euro model ima za cilj povećanje životnog standarda građana, smanjenje poreskog opterećenja rada i jačanje konkurentnosti privrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar finansija Novica Vuković saopštio je da je procjena realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore za 2026. godinu revidirana sa ranije projektovanih 3,1 na četiri odsto, ističući da država u naredni period ulazi sa dobrim makroekonomskim osnovama i povoljnim izgledima za intenziviranje privrednog rasta. On je poručio da Euro model predstavlja novu, ambiciozniju fazu reformi, čiji je cilj povećanje životnog standarda građana, smanjenje poreskog opterećenja rada i priprema ekonomije za članstvo u Evropskoj uniji EU, uz očuvanje stabilnosti javnih finansija.

Vuković je, obraćajući se predstavnicima medija nakon završetka misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), zahvalio predstavnicima te institucije na uspješno realizovanoj misiji i, kako je naveo, otvorenom, konstruktivnom i sadržajnom dijalogu koji je vođen tokom protekle dvije sedmice.

„Kontinuirana saradnja sa MMF-om za Crnu Goru ima poseban značaj, naročito u trenutku kada se nalazimo u završnoj fazi evropskih integracija i kada se pred našu ekonomiju postavljaju novi razvojni ciljevi, ali i odgovornost da obezbijedimo stabilne temelje za dugoročan napredak“, kazao je Vuković.

On je istakao da je procjena rasta BDP-a za 2026. godinu povećana na četiri odsto, što je značajno više od ranije projektovanih 3,1 odsto.

„Procjena je revidirana naviše na bazi konkretnih rezultata i pozitivnih kretanja u brojnim segmentima ekonomije. Ostvaren je dinamičan rast turističke aktivnosti i prihoda od turizma, snažan oporavak industrijske proizvodnje, rast zaposlenosti i zarada uz rekordno nisku stopu nezaposlenosti, nastavak priliva stranih direktnih investicija i pozitivni trendovi u sektorima trgovine, građevinarstva, bankarstva i saobraćaja“, naveo je ministar.

Govoreći o Euro modelu, Vuković je kazao da je osnovni cilj reforme unapređenje životnog standarda građana, smanjenje poreskog opterećenja rada, dodatno jačanje konkurentnosti privrede i stvaranje uslova da Crna Gora spremnije dočeka članstvo u Evropskoj uniji.

Prema njegovim riječima, Euro model predstavlja nastavak reformskog procesa započetog programima Evropa sad 1 i Evropa sad 2, ali i njegovu novu, ambiciozniju razvojnu fazu.

„Ova reforma je posebno važna upravo zato što se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji i otvaranju prema Jedinstvenom evropskom tržištu. To će našim građanima i privredi donijeti brojne mogućnosti i benefite, ali će istovremeno značiti i snažniju konkurenciju na tržištu rada“, rekao je Vuković.

On je ukazao na iskustva prethodnih talasa proširenja Evropske unije, koja, kako je naveo, pokazuju da razlike u zaradama i životnom standardu mogu podstaći odliv domaće radne snage prema razvijenijim tržištima.

„Naš odgovor na taj izazov mora biti stvaranje boljih uslova kod kuće – kvalitetnijih radnih mjesta, konkurentnijih zarada i privrednog ambijenta u kojem će ljudi imati razlog da ostanu, rade i razvijaju svoje potencijale u Crnoj Gori“, poručio je ministar.

Zbog toga, kako je objasnio, Vlada Euro model posmatra i kao važan instrument pripreme ekonomije za članstvo u Evropskoj uniji.

„Naš cilj nije samo da se približimo evropskim standardima kroz usklađivanje propisa i institucija, već i da građani Crne Gore poboljšanja osjete u svakodnevnom životu – kroz ekonomsko približavanje nivou razvijenosti i kvalitetu života koji imaju građani država članica Evropske unije“, istakao je Vuković.

On je ocijenio da će primjena reforme imati snažne i povoljne makroekonomske efekte i dati snažan podsticaj ekonomskoj aktivnosti.

Povećanje raspoloživog dohotka, prema njegovim riječima, podstaći će veću potrošnju, promet i ukupnu privrednu aktivnost, dok će niže poresko opterećenje rada doprinijeti stvaranju povoljnijeg ambijenta za poslovanje, nova ulaganja i otvaranje kvalitetnijih radnih mjesta.

Vuković je kazao da je potencijal za snažniji ekonomski rast jedna od važnih poruka razmatranih tokom misije MMF-a.

„Mjere ‘Euro modela’ prepoznate su kao značajan faktor koji može dovesti do ostvarivanja viših stopa rasta BDP-a, što je važna potvrda da reforma ima potencijal da bude snažan impuls ekonomskoj aktivnosti“, naveo je on.

Istovremeno, kako je dodao, sa MMF-om je razgovarano o višedecenijskim izazovima niske diversifikacije crnogorske ekonomije i neravnotežama u eksternom sektoru, kao i o važnosti očuvanja stabilnosti javnih finansija.

„U tom kontekstu, predstavili smo snažne mjere fiskalne konsolidacije koje će pratiti samu primjenu modela, kao i izrazili benefite koji nas očekuju po samom ulasku u Evropsku uniju“, kazao je Vuković.

Ministar je istakao da Crna Gora u proces planiranja narednog perioda ulazi sa, kako je ocijenio, veoma dobrom osnovom, navodeći da su prihodi budžeta u prvih devet mjeseci ove godine za 10,3 odsto, odnosno 216,8 miliona eura, veći u odnosu na naplatu u istom periodu prošle godine.

Istovremeno je zabilježeno ostvarenje prihoda koje je 46,5 miliona eura ili dva odsto iznad plana.

„Rast naplate javnih prihoda je široko zasnovan i temelji se na ostvarenom ekonomskom rastu, novim mjerama povećanja poreske osnovice, suzbijanju neformalne ekonomije na tržištu i većoj poreskoj disciplini. Upravo ovo je polazna osnova za planiranje budžeta za narednu godinu“, rekao je Vuković.

On je podsjetio da iskustva prethodne dvije reforme pokazuju da je moguće povećati životni standard građana uz istovremeno očuvanje javnih finansija.

„Crna Gora je među državama sa najvećim povećanjem zarada i penzija u Evropi u proteklih nekoliko godina, pri čemu su reforme donijele benefite i za građane i za privredu jer su bile praćene dodatnim setom mjera za njihovu uspješnu primjenu“, kazao je ministar.

Osvrćući se na aktuelna ekonomska kretanja u Evropi i svijetu, Vuković je ukazao na posljedice novog geopolitičkog šoka izazvanog ratom na Bliskom istoku.

„Cjelokupna evropska ekonomija je u ovoj godini izložena novom snažnom geopolitičkom šoku u vidu rata na Bliskom istoku koji je doveo do drastičnog povećanja cijena energenata i rasta inflacije. Crna Gora se kao mala država koja ima dominantno uvozni karakter inflacije, mora zaštititi od ovih dešavanja upravo kroz povećanje standarda i kupovne moći“, poručio je Vuković.

On je naglasio da je Vlada svjesna svih izazova i da vjeruje da će ih uspješno prevazići, kao što je, kako je naveo, činila i u prethodnom periodu.

„Kroz snažne mjere fiskalne konsolidacije stvorićemo osnovu za značajnu stabilizaciju fiskalnih parametara, odnosno budžetskog deficita i javnog duga“, istakao je ministar.

Vuković je posebno ukazao na mogućnosti koje će se Crnoj Gori otvoriti nakon pristupanja Evropskoj uniji, navodeći da će država, kao naredna članica, iskoristiti puni potencijal evropskih fondova dostupnih od prvog dana članstva.

„Crna Gora je jedina država kandidat obuhvaćena posebnim finansijskim paketom Evropske komisije, kojim je u okviru Višegodišnjeg finansijskog okvira za period 2028–2034. predviđeno oko 3,2 milijarde eura za našu zemlju. Stoga računamo na značajniju podršku iz evropskih fondova, uključujući sredstva namijenjena poljoprivredi, infrastrukturi i drugim razvojnim prioritetima“, kazao je Vuković.

Govoreći o približavanju Evropskoj uniji, ministar je naglasio da će crnogorskim zaposlenima, a posebno mladim ljudima, biti otvoreno više mogućnosti za rad u drugim državama članicama.

„Naš je posao da im stvorimo uslove da ostanu, napreduju i od svog rada dostojanstveno žive u Crnoj Gori. Želimo da se životni standard naših građana približava standardu u Evropskoj uniji i da se taj napredak vidi i u zaradama i u kvalitetu javnih usluga“, poručio je on.

Vuković je naglasio da Ministarstvo finansija od samog početka pristupa reformi uz jasnu svijest o potrebi da se njeni pozitivni ekonomski i socijalni efekti ostvare uz očuvanje fiskalne održivosti.

Kako je objasnio, „Euro model“ nije koncipiran kao izolovana mjera povećanja zarada, već kao pažljivo planirana reforma koja uključuje širi paket kompenzatornih mjera, kojima je cilj ublažavanje njenog fiskalnog efekta i obezbjeđivanje stabilnosti javnih finansija u srednjem i dugom roku.

„Fiskalna politika mora ostati odgovorna, usmjerena na očuvanje stabilnosti javnih finansija, kontrolu rashoda i stvaranje prostora za razvojne i infrastrukturne investicije. To je posebno važno u godinama koje prethode članstvu u Evropskoj uniji, kada želimo da u potpunosti iskoristimo mogućnosti koje će nam biti dostupne kroz evropske fondove i druge razvojne instrumente“, kazao je Vuković.

Govoreći o razgovorima sa predstavnicima MMF-a, ministar je izrazio zadovoljstvo zbog, kako je naveo, približavanja stavova i pojašnjenja ključnih ciljeva i aspekata reforme.

„Izuzetno mi je drago da smo kroz otvorenu i stručnu diskusiju sa MMF-om, uspjeli da djelimično približimo stavove, pojasnimo ključne ciljeve i aspekte reforme, kako bi MMF imao cjelovitu analizu na kojoj se zasniva primjena reforme“, rekao je Vuković.

On je dodao da su predstavnicima MMF-a ukazali na šire aspekte „Euro modela“ koje je potrebno uključiti u njegovu ocjenu, kao i na pozitivna iskustva prethodno sprovedenih reformi.

„Stoga razumijemo i konzervativnost MMF-a u planiranju i procjenama ishoda reforme“, naveo je ministar.

U završnom obraćanju Vuković je poručio da je ekonomska spremnost Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji jednako važna kao i ispunjavanje završnih mjerila i zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

„Euro model predstavlja iskaz nedvosmislenog opredjeljenja Vlade Crne Gore ka ostvarenju tog cilja, a evropska integracija okvir u kojem želimo da njegove razvojne potencijale, zajedno sa drugim reformama, pretvorimo u dugoročne koristi za građane i privredu“, istakao je Vuković.

Kako je zaključio, Vlada nastavlja da radi na tim principima, sa jasnim ciljem da Crna Gora ne bude samo naredna članica Evropske unije, već i ekonomija koja je za to članstvo suštinski spremna.

Zahvalio je predstavnicima MMF-a na saradnji i konstruktivnom dijalogu, kao i predstavnicima medija na interesovanju.