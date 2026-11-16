Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je istragu protiv Uroša Đurđevca zbog sumnje da je, zajedno sa nepoznatim licem, učestvovao u oružanoj pljački radnika obezbjeđenja tokom transporta novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Uroša Đurđevca zbog sumnje da je, kao saizvršilac, izvršio krivično djelo razbojništvo, saopštili su iz tog tužilaštva.

Njemu se stavlja na teret da je 9. novembra, oko 9.00 časova, u ulici Avda Međedovića u Podgorici, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, zajedno sa za sada nepoznatim licem, izvršio razbojništvo nad radnikom obezbjeđenja koji je obavljao transport novca.

“Kako se osnovano sumnja, dok je drugo lice prijetilo oružjem radniku obezbjeđenja, okrivljeni je iz vozila oduzeo novac u ukupnom iznosu od 78.329,34 eura, prethodno preuzet iz 16 poslovnica jednog trgovinskog lanca”, navode iz Višeg državnog tužilaštva.

Kako su zaključili, podnijet je predlog sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici za određivanje pritvora, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, mogućnosti uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog težine krivičnog djela i okolnosti njegovog izvršenja.