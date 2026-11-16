Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić obavijestila je Danila Kalezića da taj sud nije nadležan da postupa po njegovoj predstavci u vezi sa sumnjama na nezakonit tajni nadzor i moguće prisluškivanje

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Povodom predstavke Danila Kalezića, kojom je zatraženo postupanje Vrhovnog suda Crne Gore u vezi sa sumnjama na moguću primjenu nezakonitih mjera tajnog nadzora, predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić obavijestila je podnosioca da pitanja sadržana u predstavci nijesu u nadležnosti Vrhovnog suda, odnosno predsjednika tog suda, saopštili su iz Vrhovnog suda.

Kako navode, predstavka je dostavljena elektronskim putem 13. novembra 2026., a evidentirana je 16. novembra 2026., prvog narednog radnog dana nakon praznika.

Dodaju da, podnosilac predstavke zatražio je da Vrhovni sud, u okviru svojih nadležnosti, razmotri navode o mogućem protivpravnom tajnom nadzoru, uključujući eventualno prisluškivanje, kao i da se, ukoliko postoji odgovarajući sudski predmet, preispitaju zakonski osnov, obim i trajanje eventualno odobrenih mjera.

“Takođe je zatraženo očuvanje relevantne sudske dokumentacije i službenih evidencija, kao i dostavljanje predstavke nadležnom državnom tužilaštvu ukoliko se ocijeni da navodi ukazuju na moguće krivično djelo. Nakon razmatranja predstavke, predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na ustavni i zakonski okvir nadležnosti najviše sudske instance u Crnoj Gori”, piše u saopštenju.

Dodaju da, u odgovoru je posebno ukazano da su nacionalnim propisima iz oblasti vojno-obavještajnih, bezbjednosnih i poslova nacionalne bezbjednosti utvrđena ovlašćenja predsjednika Vrhovnog suda u pogledu odlučivanja o aktima nadležnih organa za odobrenje primjene nadzora u odnosu na određeno lice, uz obavezu zaštite tajnosti podataka.

Kako poručuju, istovremeno, saglasno odredbama Zakonika o krivičnom postupku, mjere tajnog nadzora, na obrazloženi predlog državnog tužioca, pisanom naredbom određuje sudija za istragu nadležnog suda, što ukazuje da je riječ o nadležnosti nižestepenih sudova, odnosno osnovnih i viših sudova.

“Shodno navedenom, predsjednica Vrhovnog suda obavijestila je podnosioca predstavke da nema nadležnost da postupa po zahtjevu za dostavljanje informacija o pitanjima sadržanim u njegovoj predstavci”, zaključuje se u saopštenju.