Holivudska akciona ikona, Arnold Švarceneger, zvijezda "Terminatora" i bivši guverner Kalifornije prije 15 godina se našao u centru skandala o kojem je brujao cijeli svijet

Izvor: Dane Andrew / Zuma Press / Profimedia

Arnold Švarceneger, legendarni "Terminator", prije skoro 15 godina se našao u centru skandala o kojem i dan danas bruji svijet. Razlog za to je vanbračni sin kojeg nije htio da prizna, a kojeg je dobio sa spremačicom i to u periodu kada je njegova supruga Marija Šrajver bila trudna.

Danas je Švarci u skladnim odnosima sa sinom Džozefom Baenom, koji je pljunuti otac. Čak je krenuo i njegovim stopama i bavi se bodibildingom.

Veoma često se na njegovim mrežama mogu naći na mrežama objave upravo sa Džozefom Baenom, koji, od sve njegove djece, jedini liči na njega kao jaje jajetu. Baena je probao da se probije u Holivudu, ali za sada, bez uspjeha, te se fokusirao na dizanje tegova, krenuvši i na taj način, stopama slavnog oca.

Pogledajte kako Džozef izgleda:

Vidi opis Žena trudna, a on u krevetu sa spremačicom: Glumac krio aferu, sve eksplodiralo kad su isplivale slike dječaka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen/Youtube/ Good Morning Britain Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen/Youtube/ Good Morning Britain Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/joebaena/screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/joebaena/screenshot Br. slika: 7 7 / 7

Od sve djece, veći uspjeh je postigao jedino sin Patrik Švarceneger, koji je svjetsku slavu stekao ulogom u seriji "White Lotus", dok se ostali naslednici drže van očiju javnosti.

Ovako izgleda Patrik:

Inače, brak slavnog "Terminatora" pukao je nakon što je otkriveno da je imao aferu sa kućnom pomoćnicom Mildred.

Najstrašnije od svega je bila činjenica da su spremačica Mildred i supruga Marija bile trudne u isto vrijeme, a za sve se saznalo tek kada je mali Baena počeo da liči na svog oca.

Arnold ga u početku nije priznavao, a kontakt su obnovili tek kasnije, kada je Džozef porastao.

Pogledajte kako danas izgleda bivša ljubavnica Švarcenegera:

Ipak, uprkos činjenici da je glumac uspio da "okaje" grijehe sa djecom, u javnosti se nikada nije pojavio zajedno sa svim naslednicima, već je uvijek bilo - ili je sa njih četvoro koje je dobio u braku ili je sa vanbračnim sinom.