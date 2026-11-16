U Višem sudu u Podgorici danas su u nastavku suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, u dokaznom postupku pregledane Skaj poruke.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović prikazane su poruke, fotografije kao glasovne poruke sa Skaj aplikacije, a koje su izdvojene od strane Specijalnog državnog tužilaštva.

Specijalni državni tužilac Miloš Šoškić predstavio je komunikaciju između više pinova na Skaju iza kojih stoje srpski državljani Veljko Belivuk i Marko Miljković, šef kavačkog klana Radoje Zvicer, te policajac Petar Lazović, pišu Vijesti.

Sudija je u dijelu Skaj materijala koji se odnosi na identifikacinu naveo imena Veljko Belivuk, Darko Šarić, Duško Roganović, Marko Miljković, Marko Novaković, Milan Vučinić, Petar Lazović, Kašćelan Slobodan i Radoje Zvicer.

Sudija Radovanović tokom provođenja ovih Skaj poruka nije navodio imena osoba koje navodno šalju te pruke, već je navodio pinove koji su prema tvrdnjama tužilaštva vršili komunikaciju.

Među fotografijama koje su danas prikazane kao dio predmetne Skaj komunikacije vidjeli su se i takozvani selfiji Radoja Zvicera, fotografija Veljka Belivuka, Marka Miljkovića.

Na narednom ročištu glavnog pretresa koje se nastavlja 24. novembra 2026., odbrana će predložiti Skaj poruke da se provedu kao dokaz.

Među određenim glasovnim porukama bilo je više pjesama. U jednoj od tih audio poruka čuje se kako jedna pjevačica navodno posvećuje pjesmu Pertu Lazoviću i policajcu Ljubu Miloviću, prenose Vijesti.

"Za braću Ljuba Milovića i Petra Lazovića - 'Kralj Nikola na umoru blagosilja Crnu Goru'", bila je poruka razmijenjih poruka na Skaju.

Osim ove pjesme, i ostali repertoar pjesama je bo uključen, kao što su: "Crnogorko, crnogorko", "Ružo rumena", "Pukni zoro", "Kad ostaneš jednom sama".

Danas nije saopšteno ko je slao ove poruke.

Prikazane su i glasovne poruke razgovora, prema tvrdnjama SDT-a, između Petra Lazovića i bivšeg načelnika Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, Milorada Žižića, javljaju Vijesti.

"Reci ti Saši da ćemo sve uradit samo da ovog Jovicu svežemo", poručuje Lazović Žižiću.

SDT bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi postali penzionisani glavni specijalni tužilac Katnić, suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan.

Zoran Lazović se tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.