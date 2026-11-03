Privredni sud otvorio stečajni postupak nad ALTA bankom, a Agencija za osiguranje depozita obavještava o isplati osiguranih depozita.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Privredni sud u Beogradu otvorio je danas stečajni postupak nad ALTA bankom, objavila je Agencije za osiguranje depozita i navela da će do 6. novembra objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa.

Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor donio je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke, prenosi agencija Tačno.

"Do petka 6. novembra 2026. godine, Agencija će na svom veb sajtu (www.aod.rs) objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa, kao i pregled mreže ekspozitura Banke Poštanske štedionice u kojima će se vršiti isplata. Agencija za osiguranje depozita dužna je da započne isplatu osiguranih iznosa depozita u roku od narednih sedam radnih dana", navodi se na sajtu agencije.

Deponenti će moći da preuzmu svoje osigurane iznose u roku od tri godine.

"Sistemom osiguranja depozita zaštićena su fizička lica, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica do maksimalnog iznosa od 50.000 eura, nezavisno od valute ili vrste računa u banci. Svim osiguranim licima biće omogućen pristup sredstvima koja su čuvala u Alta banci preko banke isplatioca - Banke Poštanske štedionice. Dinarski ulozi će se isplaćivati u dinarima, a devizni u eurima", navodi AOD.

Vidi opis Otvoren stečajni postupak nad ALTA bankom: Poznato ko i kada isplaćuje osigurane depozite Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 23 23 / 23

Fond za osiguranje depozita, kako je navedeno, raspolaže sa dovoljno novca za isplatu svih osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

"Operativni kapaciteti Agencije u celosti su stavljeni u funkciju što efikasnije isplate osiguranih iznosa. Informacije o daljem postupku biće blagovremeno objavljene na veb sajtu Agencije i u medijima", dodaje se u objavi.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mjere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprječavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Narodna banka Srbije najavila je da će u roku od tri radna dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad ALTA bankom, biti objavljeno obavještenje o uslovima, mjestima i rokovima isplate osiguranih depozita, kao i druge relevantne informacije za klijente banke.

(MONDO)