Privredni sud otvorio stečajni postupak nad ALTA bankom, a Agencija za osiguranje depozita obavještava o isplati osiguranih depozita.
Privredni sud u Beogradu otvorio je danas stečajni postupak nad ALTA bankom, objavila je Agencije za osiguranje depozita i navela da će do 6. novembra objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa.
Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor donio je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke, prenosi agencija Tačno.
"Do petka 6. novembra 2026. godine, Agencija će na svom veb sajtu (www.aod.rs) objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa, kao i pregled mreže ekspozitura Banke Poštanske štedionice u kojima će se vršiti isplata. Agencija za osiguranje depozita dužna je da započne isplatu osiguranih iznosa depozita u roku od narednih sedam radnih dana", navodi se na sajtu agencije.
Deponenti će moći da preuzmu svoje osigurane iznose u roku od tri godine.
"Sistemom osiguranja depozita zaštićena su fizička lica, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica do maksimalnog iznosa od 50.000 eura, nezavisno od valute ili vrste računa u banci. Svim osiguranim licima biće omogućen pristup sredstvima koja su čuvala u Alta banci preko banke isplatioca - Banke Poštanske štedionice. Dinarski ulozi će se isplaćivati u dinarima, a devizni u eurima", navodi AOD.
Otvoren stečajni postupak nad ALTA bankom: Poznato ko i kada isplaćuje osigurane depozite
Fond za osiguranje depozita, kako je navedeno, raspolaže sa dovoljno novca za isplatu svih osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.
"Operativni kapaciteti Agencije u celosti su stavljeni u funkciju što efikasnije isplate osiguranih iznosa. Informacije o daljem postupku biće blagovremeno objavljene na veb sajtu Agencije i u medijima", dodaje se u objavi.
Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mjere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprječavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.
Narodna banka Srbije najavila je da će u roku od tri radna dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad ALTA bankom, biti objavljeno obavještenje o uslovima, mjestima i rokovima isplate osiguranih depozita, kao i druge relevantne informacije za klijente banke.
(MONDO)