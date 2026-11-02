Prema sumnjama tužilaštva, osumnjičeni D. M. je neovlašćenim ulascima u trezor banke iznosio novac i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od više od 45,5 milijardi dinara.

Izvor: R.Z./ATAImages27/MONDO/Petar Aleksić

U nastavku akcije suzbijanja krivičnih djela protiv visoke korupcije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, uhapsili su danas D. M. (1981), odgovorno lice privrednog društva "Alta banka" a.d. Beograd, G. M. (1987), direktora Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom "Alta banke" a.d. Beograd i I. P. (1982), saradnika za trezorsko poslovanje "Alta banke" a.d. Beograd.

D. M. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni pomogli u izvršenju ovog krivičnog djela.

Sumnja se da je D. M. u vremenskom periodu do 31.10.2026. godine izvršio navedeno krivično djelo tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela pomogli G. M. i I. P., kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrijednostima u trezoru.

Oni su mu predavali kartice za ulazak ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo", prilikom kojih je D. M. iz njega iznosio novac i na taj način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 45.556.596.250 dinara, za koji iznos je oštetio "Alta banku" a.d. Beograd.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.