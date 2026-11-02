Bivši sindikalni predstavnici i advokat koji je zastupao radnike saopštili su da su nakon prodaje hotela „Igalo“ i „Plaža“ u potpunosti naplaćena sva presuđena potraživanja zaposlenih u „Vektra Boki".

Izvor: MONDO

Radnici “Vektra Boke” naplatili su nakon prodaje hotela “Igalo” i hotela “Plaža” sva presuđena potraživanja – saopštili su na konferenciji za medije bivši sindikalni vođa Vojin Miljanić, bivša radnica i članica sindikata Maja Pajević i advokat Jovan Pejović, koji je pune 24 godine zastupao radnike, prenosi portal "Rtcg".

Istakli su da je najveće opstrukcije prilikom dugogodišnje borbe za ostvarenje njihovih prava iz kupoprodajnog ugovora pravila grupa radnika okupljena u NVO Bivši radnici Vektra Boke, koja i dalje unosi zabune i kod radnika i kod javnosti.

Sva zaostala potraživanja prema radnicima Vektra Boke isplaćena su nakon prodaje hotela Igalo i hotela Plaža, saopštio je bivši sindikalni vođa Vojin Miljanić.

“Mi radnici Vektra Boke smo naplaćeni u potpunosti, ponavljam, u potpunosti. Nama se više ništa ne duguje. Uplaćen nam je i radni staž, jer je sa prodajom hotela ‘Igalo’ 50-ak naših kolega otišlo u zasluženu penziju. Jeste da je ta penzija minimalna, ali kolika god da je, dobro je. Zašto to kažem? 2023. godine hotel je trebao da bude prodat. Na inicijativu NVO Bivši radnici Vektra Boke, nije došlo do prodaje hotela i svaki radnik je izgubio 24 penzije. Ako računamo penzije samo 450 eura minimalno, to znači da je izgubio 10.800 eura za dvije godine, zahvaljujući predsjedniku te NVO”, kazao je Miljanić.

Napomenuo je još da je ista NVO 26. oktobra, prije nekoliko dana podnijela je Osnovnom sudu u Herceg Novom zahtjev da se ponište prodaja hotela “Plaža” i “Igalo”, i da se vrate pare.

“Ali gle čuda, oni su se isti naplatili. To im ne smeta. Čak su u tome zahtjevu naveli imena koja nisu složna sa tim, koja nemaju nikakve veze sa tim”, kaže Miljanić.

Bivša radnica Maja Pajević ističe da su radnici zbunjeni zbog izjava i zahtjeva grupe povjerilaca okupljenih oko NVO “Bivši radnici Vektra Boke”, koja godinama nastupa kao navodni zastupnik radnika, a zapravo pravi opstrukcije.

“Zabuna je najviše kod radnika koji čuju da ovaj dio povjerilaca, odnosno NVO, zahtijeva da se obore ove prodaje hotela Igalo i hotela Plaža, kojim smo mi naplaćeni. I u strahu su da li će oni morati da vrate svoje zarade koje su pošteno zaradili, i da li će se njima raskinuti doprinosi. Stvara se neka fama i unosi se panika. A koji je pravi uzrok svega toga? Koga mi ovdje danas branimo, ili koga oni brane? Valjda je nama bliža košulja od kaputa, valjda su naša potraživanja koja smo mi ostvarili i koje je sud na kraju presudio, valjda je to ono što nama pripada. Ili smo to trebali da ostavimo, da bi očuvali zapravo imovinu Vektra Boke, odnosno jednoga vlasnika te Vektra Boke, da njemu sačuvamo imovinu, a mi neka ostanemo godinama i decenijama neisplaćeni”, istakla je Pajević.

Advokat Jovan Pejović, koji je od početka privatizacije zastupao radnike i uspio da pravno dovede do kraja isplate potraživanja, objašnjava da radnici ni prema zakonu o stečaju, ni prema odredbama kupoprodajnog ugovora, niti po sudskim presudama nemaju pravo na otpremnine.

“U tom ugovoru koji je zaključila država Crna Gora sa Vektrom Montenegro piše, i to se spominje kao navodni socijalni program, i jeste to na neki način, da Vektra Montenegro ne smije dozvoliti da radnici u narednih pet godina, počev od kraja 2007., to je do 2013., dobijaju otkaze. Do 2013. niko nije dobio otkaz. A u slučaju da je dobio neko otkaz po članu 9 ugovora kupoprodajnog, država bi imala pravo na naknadu štete, ali i država pravo na naknadu štete u vidu 50 ličnih dohodaka.

To bi bilo prihod Savjeta za privatizaciju, a ne otpremnine. Tu se vrši zamjena teza. Drugo, kada je stečaj u pitanju, u zakonu o stečaju ne postoji obaveza da se isplaćuju otpremnine”, objasnio je Pejović.

Konferencija za novinare održana je u prostorijama nedavno prodatog hotela Plaža, gdje je novi vlasnik, biznismen Žarko Rakčević, otpočeo renoviranje objekta.