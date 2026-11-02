Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga saopštilo je da trenutno ne postoji zakonski osnov za priznavanje penzijskog staža bivšim radnicima cetinjske fabrike „Košuta“ za period u kojem nijesu bili zaposleni niti su im uplaćivani doprinosi.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga saopštilo je da trenutno ne postoji zakonski osnov za priznavanje penzijskog staža bivšim radnicima cetinjske fabrike "Košuta" za period tokom kojeg nijesu bili zaposleni niti su za njih uplaćivani doprinosi.

Iz tog resora su, nakon razgovora sa predstavnicima bivših radnika, najavili sastanak sa zaštitnicom imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i predstavnikom države pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kako bi sagledali sve aspekte tog pitanja i mogućnosti za njegovo rješavanje.

Aktuelni zahtjev bivših radnika odnosi se na takozvani "dokup staža", odnosno priznavanje određenog perioda u penzijski staž, iako tokom tog vremena nijesu bili u radnom odnosu, radili niti bili osigurani po osnovu zaposlenja.

"Njihov zahtjev podrazumijeva da im se, radi ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na penziju, kao staž priznaju i godine koje faktički nijesu ostvarene kroz zaposlenje i osiguranje", naveli su iz Ministarstva.

Predstavnike bivših radnika primili su saradnici ministarke Naide Nišić, kako bi ih informisali o koracima preduzetim nakon sastanka održanog početkom oktobra.

Iz Ministarstva su podsjetili da su, kako navode, od početka mandata pokazali spremnost da rješavaju višedecenijske probleme bivših radnika "Košute".

"Upravo zahvaljujući institucionalnom pristupu, prethodno su riješena pitanja isplate zaostalih potraživanja bivših radnika IMO 'Košuta' Cetinje, za preko 900 bivših radnika u iznosu od preko tri miliona eura", saopšteno je.

Iz tog resora poručili su da razumiju položaj bivših radnika koji su pogođeni tranzicijom i da ostaju otvoreni za institucionalni dijalog, uz spremnost da doprinesu rješavanju problema u okviru svojih nadležnosti.