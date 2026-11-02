Bivši radnici Industrije modne obuće „Košuta“ prekinuli su protest ispred Ministarstva rada nakon razgovora sa predstavnicima tog resora.

Izvor: Vlada Crne Gore

Bivši radnici nekadašnje Industrije modne obuće „Košuta“ prekinuli su današnji protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u Podgorici, nakon razgovora sa šeficom kabineta ministarke Anđelom Ivanović i njenim timom.

Ivanović je radnike obavijestila da za sada nije pronađeno rješenje za njihov zahtjev za dokup radnog staža, jer Ministarstvo trenutno razgovara sa predstavnicima više državnih institucija o mogućnostima rješavanja ovog pitanja. Kako im je predočeno, problem se ne odnosi samo na bivše radnike „Košute“, već na oko 800 radnika u Crnoj Gori kojima je potreban dokup staža kako bi ostvarili pravo na penziju, piše "Cetinjski list".

Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Cetinje da je tokom razgovora predložila da se ponovo sastanu krajem novembra, ali i da se razmotri izmjena zakona.

“Predložila sam i da se izmijeni zakon i da se vrati zakon koji je ukinut 2011. godine, prema kojem je postojao dokup radnog staža”, kazala je Vujović.

Ona je navela da je Ivanović saslušala njihove zahtjeve, te da je dogovoreno da se ponovo sastanu krajem novembra, kada bi radnici trebalo da dobiju više informacija o tome dokle se stiglo u pronalaženju rješenja.

Dokup radnog staža neophodan je za 63 bivša radnika „Košute“, kojima nedostaju različiti periodi staža, od nekoliko mjeseci do godinu ili više, kako bi mogli da ostvare pravo na penziju. Za rješavanje tog pitanja potrebno je oko pola miliona eura.