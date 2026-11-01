CBCG naglašava da ova odluka ne predstavlja rizik za finansijsku stabilnost Crne Gore, niti utiče na redovno funkcionisanje platnog sistema.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) na današnjoj sjednici donio je odluku o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji „Alta Pay Group“ DOO Podgorica, nakon što je u sprovedenom postupku utvrđeno da više nijesu ispunjeni zakonom propisani uslovi za obavljanje ove djelatnosti, saopštili su iz CBCG.

Prema njihovim riječima, odluka je donijeta u skladu sa Zakonom o platnom prometu, na osnovu sveobuhvatne procjene ispunjenosti regulatornih zahtjeva, uključujući kriterijume koji se odnose na podobnost kvalifikovanog imaoca učešća i obezbjeđivanje stabilnog, sigurnog i zakonitog poslovanja platne institucije.

CBCG naglašava da ova odluka ne predstavlja rizik za finansijsku stabilnost Crne Gore, niti utiče na redovno funkcionisanje platnog sistema.

Navode da „Alta Pay Group“ DOO Podgorica nije banka, ne prima depozite građana i privrede i nema uticaj na stabilnost finansijskog sistema Crne Gore.

“Centralna banka je blagovremeno preduzela sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se u svjetlu aktuelnih dešavanja obezbijedilo uredno izvršavanje obaveza „Alta Pay Group“ DOO Podgorica i zaštitili interesi korisnika”, naveli su u saopštenju.

Savjet CBCG potvrđuje da je finansijski sistem Crne Gore stabilan, da platni promet funkcioniše redovno i sigurno.

“Građani i privreda mogu nastaviti da nesmetano koriste platne usluge banaka i drugih ovlašćenih pružalaca platnih usluga u Crnoj Gori. Centralna banka će nastaviti da odgovorno, blagovremeno i transparentno obavještava javnost o svim pitanjima od značaja za sigurnost platnog prometa i stabilnost finansijskog sistema”, zaključili su u saopštenju.

Podsjetimo, i juče su se oglasili iz CBCG, navodeći da odluka Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad Alta banci Beograd ne predstavlja rizik po finansijsku stabilnost Crne Gore.

“Važno je naglasiti da Alta banka ne posluje u Crnoj Gori, odnosno nema dozvolu za obavljanje bankarskih poslova od CBCG. Poslovanje Alta banke je vezano isključivo za Srbiju i Sjevernu Makedoniju”, saopštili su juče iz CBCG.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donio je, u noći između petka i subote 30. i 31. oktobra, odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd, vlasnika Davora Macure.