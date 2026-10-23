Član Odbora direktora kompanije Air Montenegro Mitar Šušić pojasnio je da će tri linije funkcionisati tokom cijele godine, dok su letovi za Pariz i Frankfurt predviđeni u zimskom redu letenja.

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Vlada Crne Gore izdvojila je gotovo 4,8 miliona eura za uspostavljanje pet novih avio-linija iz Podgorice, s ciljem unapređenja saobraćajne povezanosti zemlje, podsticanja turizma i otvaranja novih poslovnih mogućnosti. Letove će obavljati nacionalni avio-prevoznik Air Montenegro, a iz kompanije najavljuju da će karte u početnom periodu biti dostupne po promotivnim cijenama. Nove linije trebalo bi da budu uvedene od novembra.

Na tender Ministarstva saobraćaja za uvođenje linija od javnog značaja, poznatih kao POS linije, prijavio se samo Air Montenegro. Planirano je povezivanje Podgorice sa Zagrebom, Barijem, Briselom, Parizom i Frankfurtom. Prema riječima predstavnika nacionalnog avio-prevoznika, cilj je bolja dostupnost Crne Gore, veći priliv turista i stvaranje uslova za razvoj privredne saradnje.

Član Odbora direktora kompanije Air Montenegro Mitar Šušić pojasnio je da će tri linije funkcionisati tokom cijele godine, dok su letovi za Pariz i Frankfurt predviđeni u zimskom redu letenja.

„Tih pet destinacija biće u POS režimu, od čega tri na cjelogodišnjem nivou, a dvije Frankfurt i Pariz na zimskom nivou. U ljetnjem režimu imaju potencijal da budu komercijalno isplative linije. Ugovori su potpisani, ostaje da se uklope u postojeći red letjenja. Mislim da ćemo za mjesec dana, u svakom slučaju prije Nove godine, početi sa realizacijom letova“, kazao je Šušić u Jutarnjem programu RTV Podgorica.

Za realizaciju projekta država je opredijelila ukupno 4,8 miliona eura, pri čemu je za svaku od pet ruta predviđen poseban budžet. Šušić je istakao da će stvarni iznos iskorišćenih sredstava zavisiti od poslovnih rezultata i popunjenosti aviona, jer subvencije neće biti korišćene u punom iznosu ukoliko linije ostvare zadovoljavajuće komercijalne rezultate.

„Ona ne mora biti u cjelosti realizovana. Ukoliko usljed dobre turističke ponude mi uspijemo da napunimo avione i bez subvencije, subvencije će u tom dijelu biti manje. Tender je zapravo realizovan kao pet partija, svaka partija – destinacija tog aranžmana ima svoj budžet. U zavisnosti kako se bude kretala profitabilnost tih linija, biće povlačena sredstva iz tenderske partije koju je država opredijelila za konkretnu rutu“, pojasnio je Šušić.

Kada je riječ o cijenama karata, iz Air Montenegra poručuju da će posebna pažnja biti posvećena njihovoj pristupačnosti, kako bi nove linije bile dostupne i građanima Crne Gore i putnicima iz inostranstva.

„Moramo imati poseban senzibilitet u kreiranju cjenovne politike. Te cijene nisu nešto što neće biti pristupačno građanima Crne Gore i građanima iz drugih destinacija. Mogu najaviti da će karte biti promotivne u prvom dijelu“, zaključio je Šušić.

Brisel se, prema očekivanjima predstavnika kompanije, izdvaja kao jedna od linija sa najvećim potencijalom kada je riječ o broju putnika.

Tokom 2025. godine najveći broj putnika Air Montenegra putovao je na relacijama ka Beogradu i Istanbulu. Za narednu godinu najavljeno je i ponovno uspostavljanje letova ka Banjaluci i Izraelu, kao i uvođenje nove linije između Podgorice i Skoplja.

Uvođenje novih avio-konekcija predstavlja dio nastojanja da se poboljša međunarodna povezanost Crne Gore, uz očekivanje da će dodatne linije doprinijeti turističkoj ponudi i olakšati poslovna i privatna putovanja.