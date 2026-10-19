Glavni grad raspolaže sa više od 200 poslovnih prostora, a najveći broj već ima zakupce. Slobodno je svega 12, dok godišnji prihod od zakupa premašuje milion eura, saopšteno je RTV Podgorica iz Agencije za izgradnju i razvoj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice koristi i održava 203 poslovna prostora u svojini Glavnog grada. Od toga je 191 izdat, dok je 12 trenutno bez zakupaca. Najviše slobodnih prostora nalazi se u Bloku 9, užem centru grada i na Zabjelu, piše CdM.

„Godišnji prihod Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice po osnovu zakupa poslovnih prostora iznosi 1.149.588,06 eura. Imajući u vidu da je trenutno neizdato svega 12 poslovnih prostora, pri čemu se među njima nalaze i prostori manje površine, odnosno podrumske prostorije, eventualno povećanje prihoda po osnovu njihovog izdavanja ne bi bilo značajno u odnosu na postojeći godišnji prihod od zakupa.Period neizdavanja poslovnih prostora uglavnom traje mjesec dana ili duže, u zavisnosti od lokacije i interesovanja potencijalnih zakupaca. Prema raspoloživim podacima, poslovni prostori se ne izdaju najduže do godinu dana“, naveli su iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Neizdati prostori bez zakupaca uglavnom ostaju mjesec ili duže, a najduže do godinu. Iz Agencije kao glavni razlog navode lokaciju i nedovoljnu atraktivnost pojedinih prostora.

„Okvirno, cijena po metru kvadratnom jeste negdje između 15 i 20 eura po kvadratu. S tim što, kada govorimo o centru grada, tu ne možemo da govorimo o cijeni, jer prosto tražnja nije tolika. Negdje gdje smo imali najtraženiju lokaciju u strogom centru grada, više nijesu tražene“, kazala je Marija Lekić iz agencije za nekretnine.

Poslovni prostori Glavnog grada izdaju se putem javnih poziva, koje Agencija objavljuje na svom sajtu i u medijima.

I dok je većina gradskih prostora popunjena, stanje na tržištu pokazuje da lokacija sve više određuje i cijenu i brzinu pronalaska zakupca, prenosi CdM.

Dok iz Agencije za nekretnine ističu da je pad interesovanja za zakup poslovnih prostora zbog odlaska turskih državljana, te , kako zaključuje Lekić, joša manje intreresovanje će biti uvođenjem Euromodela od januara.