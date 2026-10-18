Prije samo nekoliko godina kvadrat stana u Podgorici mogao se kupiti za oko hiljadu eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dok građani očekuju najavljeno povećanje zarada, cijene nekretnina nastavljaju da rastu, dodatno otežavajući rješavanje stambenog pitanja. Prema iskustvima agencija za nekretnine, potražnja za stanovima u Podgorici naglo je porasla, dok dio vlasnika odlaže prodaju očekujući da će nakon Nove godine cijene biti još više. Istovremeno, interesovanje za stambene kredite u prvih osam mjeseci ove godine povećano je za 15,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Prije samo nekoliko godina kvadrat stana u Podgorici mogao se kupiti za oko hiljadu eura. Danas su cijene više nego udvostručene, pa najava rasta plata kod mnogih građana, umjesto optimizma, izaziva bojazan da će kupovina nekretnine postati još teža.

Građani koji su govorili za RTCG nezadovoljni su trenutnim cijenama i neizvjesnošću u pogledu njihovog daljeg kretanja. Posebno težak položaj imaju podstanari i porodice koje sa postojećim primanjima teško mogu da obezbijede vlastiti dom.

Pojedini građani smatraju da je rast cijena pretjeran i da ne odgovara stvarnim troškovima gradnje, dok drugi očekuju da bi trend poskupljenja mogao biti nastavljen.

Da se promjene već osjećaju na tržištu, potvrđuju i agenti za nekretnine. Haris Osmanagić iz istoimene agencije navodi da je tokom posljednjih mjesec dana zabilježena veća potražnja, naročito za stanovima koji su odmah useljivi. Međutim, ponuda takvih nekretnina po prihvatljivim cijenama sve je ograničenija.

Prema njegovim riječima, dio prodavaca već je povećao cijene za oko 100 eura po kvadratu, dok su drugi privremeno povukli stanove iz prodaje, očekujući da bi početak naredne godine mogao donijeti dodatni rast cijena.

Povećana potražnja vidljiva je i u bankarskom sektoru. Iz Udruženja banaka Crne Gore saopšteno je da je interesovanje građana za stambene kredite tokom prvih osam mjeseci ove godine bilo 15,5 odsto veće nego u istom periodu prethodne godine, odnosno 47 odsto veće u poređenju sa 2024. godinom.

Istovremeno, ukupni krediti stanovništva na kraju avgusta zabilježili su godišnji rast od gotovo 17 odsto. Iako bi veće zarade mogle omogućiti dijelu građana da se dodatno zaduže, banke će nastaviti da procjenjuju kreditnu sposobnost klijenata kako bi se izbjeglo prekomjerno zaduživanje.

Za sada nema najava povećanja kamatnih stopa, ali ostaje pitanje da li će rast primanja biti dovoljan da ublaži sve veći jaz između cijena stanova i mogućnosti građana, prenosi RTCG.

Osmanagić smatra da je, osim povećanja plata, presudno i stvarno jačanje kupovne moći. Prodavci i investitori očekuju da bi veće zarade mogle podstaći kupce da prihvate više cijene, ali za građane je ključno da li će njihovi prihodi rasti dovoljno brzo da mogu da prate poskupljenja.

Najavljeno povećanje zarada i penzija zato samo po sebi ne garantuje lakši pristup nekretninama. Ukoliko cijene stanova nastave da rastu brže od primanja, mnogim građanima će kupovina vlastitog doma ostati daleko izvan finansijskih mogućnosti. U takvim okolnostima, glavno pitanje nije samo koliko će plate porasti, već koliko će građani za taj novac zaista moći da priušte.