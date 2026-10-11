Četrdeset godina kasnije, odnosno trideset godina nakon uvođenja stečaja, 63 radnika Košute računaju koliko im nedostaje do penzije i traže dokup radnog staža.

Izvor: MONDO

Fabrika obuće “Košuta” na Cetinju je nekada zapošljavala više od hiljadu radnika, koji su, kako svjedoče bivši zaposleni, imali siguran posao i redovna primanja. Danas, tri decenije nakon uvođenja stečaja, 63 bivša radnika traže dokup radnog staža kako bi ostvarili pravo na penziju, piše "Rtcg".

Bivša radnica Košute Dijana Vujović prisjeća se perioda kada je fabrika radila.

„Išli smo zadovoljni na posao, vraćali se zadovoljni, zato što smo znali da imamo svoj posao, imamo svoju koru hljeba i da ćemo redovno donijeti platu“, kazala je Vujović.

U arhivskom prilogu iz januara 1984. navodi se da je kroz kapije fabrike svakog jutra ulazilo 1.020 zaposlenih.

„Kao što vidimo, kroz kapije svako jutro zaposleni, njih 1.020, ulaze jednako vrijedni, a kada se vraćaju s posla, tačno se zna koliko je ko zaradio i doprinio uspjesima kolektiva. Poseban obračun nikome ne treba“, navodi se u tadašnjem prilogu.

Četrdeset godina kasnije, odnosno trideset godina nakon uvođenja stečaja, 63 radnika Košute računaju koliko im nedostaje do penzije i traže dokup radnog staža. Prije dvije sedmice održali su protest, a 1. oktobra imali su sastanak sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naidom Nišić.

„Skrećemo pažnju da ipak moraju da pogledaju na te radnike. To su 63 radnika koji čekaju taj dokup 15 godina da bi ostvarili pravo. Zaista smo na posljednjem sastanku kod ministarke rekli da je žalosno da moraju da traže od svoje djece za svoju egzistenciju“, kazala je Vujović.

Ministarka Nišić kaže da se traži rješenje, ali da je situacija specifična.

„Sve bi to bila mnogo lakša pravna procedura da smo imali situaciju da su oni imali periode u kojima su radili, a da poslodavac nije uplatio doprinose iz različitih razloga. Znamo svi koliko je naših građana ostalo kao žrtva tranzicije raznih vrsta, ali smo ovdje imali situaciju da poslije stečaja u Košuti veliki broj njih, odnosno njih 63, nigdje nije radio“, kazala je Nišić.

Zbog toga, kako je objasnila, problem predstavlja pronalaženje zakonskog osnova da im se dokupi radni staž. Ipak, ostavljen je rok kako bi se napravila analiza koliko je ljudi u Crnoj Gori u sličnoj situaciji kao bivši radnici Košute.

„Ono što imam kao neku primarnu analizu jeste da na Zavodu za zapošljavanje već imamo više od 800 naših građana od 66 i 67 godina koji se vode kao nezaposlena lica. Definitivno moramo biti jasni da je gornja granica za zaposlenje 67 godina, tako da ćemo sve to uzeti u obzir i nakon toga obavijestiti javnost“, kazala je Nišić.

Vujović kaže da je riječ o 63 radnika i da trošak za državu, prema njenoj procjeni, ne bi bio veliki.

„To su 63 radnika i ja sam na sastanku rekla da to državu ne može da košta ni 500.000. Zašto sam to rekla? Zato što je naša fabrika, nažalost, prodata za 340.000. Nemamo ništa protiv drugih radnika, neka se dokupi i drugim radnicima radni staž, ali da vidimo da se to zaista što prije realizuje“, rekla je Vujović.

Danas Košuta izgleda potpuno drugačije. Prazne hale ostale su na prostoru gdje je nekada radilo više od hiljadu ljudi.