Predsjednik Sindikata Solane i predstavnik bivših zaposlenih Saša Mitrović kazao je da se radnici već dvije godine bore za isplatu potraživanja, te da očekuju da će većina u Skupštini podržati predloženi zakon.

Izvor: Kabinet Predsjednika Opštine Ulcinj

Predlog zakona o obeštećenju bivših radnika Solane „Bajo Sekulić“ u stečaju, kojima nijesu isplaćena potraživanja iz radnog odnosa, uvršten je na dnevni red sjednice Skupštine Crne Gore, koja je počela u petak.

Predlog poslanika Ilira Čapunija podržao je 51 poslanik, čime su bivši radnici Solane dobili razlog za optimizam i nadu da bi nakon dugogodišnjeg čekanja mogli naplatiti svoja potraživanja, prenosi Dan.

O predlogu zakona poslanici će raspravljati u narednom periodu, a ukoliko bude usvojen, predviđena je isplata dugovanja radnicima u 24 mjesečne rate.

Predsjednik Sindikata Solane i predstavnik bivših zaposlenih Saša Mitrović kazao je da se radnici već dvije godine bore za isplatu potraživanja, te da očekuju da će većina u Skupštini podržati predloženi zakon.

On je naveo da je tokom pripreme zakonskog rješenja obavljene konsultacije sa Ministarstvom finansija, od kojeg su dobili informaciju da nema protivljenja isplati potraživanja u 24 mjesečne rate.

„Optimista sam nakon svega da će zakon biti usvojen i da će nam potraživanja biti isplaćena“, rekao je Mitrović.

Čapuni je u obrazloženju predloga zakona naveo da je cilj obeštećenja ostvarivanje socijalne pravde, pravično zadovoljavanje finansijskih potreba bivših zaposlenih i poboljšanje materijalnog položaja njih i članova njihovih porodica.

Pravo na obeštećenje imaće bivši zaposleni kojima je radni odnos prestao usljed otvaranja stečajnog postupka i koji imaju neizmirena potraživanja iz radnog odnosa priznata u tom postupku.

„Ovim zakonom obuhvaćeni su isključivo bivši radnici Solane čija su potraživanja iz radnog odnosa priznata u stečajnom postupku, odnosno utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom ili drugim izvršnim aktom“, precizirano je u predlogu zakona.

Pravo na obeštećenje neće imati lica čija su potraživanja u potpunosti namirena iz stečajne mase ili po drugom osnovu. Bivši zaposleni koji ispunjavaju propisane uslove imaće pravo na isplatu neto iznosa utvrđenih, a neizmirenih potraživanja iz radnog odnosa.

Čapuni je u obrazloženju podsjetio da je stečaj u Solani izazvao dugotrajne socio-ekonomske posljedice za bivše zaposlene, posebno zbog neisplaćenih zarada i drugih potraživanja.

„Predlogom zakona uređuje se poseban mehanizam obeštećenja bivših zaposlenih čija su potraživanja priznata u stečajnom postupku, a nijesu namirena zbog prestanka proizvodnje i neriješenih imovinskih odnosa. Za sprovođenje zakona potrebno je obezbijediti ukupno 950.000 eura iz budžeta Crne Gore“, kazao je Čapuni.

Solana je privatizovana tokom masovne vaučerske privatizacije, kada je Eurofond postao njen većinski vlasnik. Od 2005. godine preduzeće se nalazilo u programiranom stečaju, dok je 2011. godine uveden klasični stečajni postupak, piše Dan.

Posljednja berba soli u Solani organizovana je 2013. godine, nakon čega je uslijedilo otpuštanje radnika i zatvaranje fabrike.

Stečajna uprava bivšim zaposlenima i dalje duguje više od 900.000 eura na ime neisplaćenih zarada i doprinosa, a dio tih potraživanja datira još od prije 15 godina.

Od 2011. godine stečajna uprava je u više navrata pokušavala da proda imovinu Solane za više od 250 miliona eura, odnosno da ustupi pravo korišćenja, ali ti pokušaji nijesu bili uspješni. Razlog je, između ostalog, bio izostanak zainteresovanih kupaca spremnih da izdvoje toliki iznos za pravo korišćenja nad površinom od 15 miliona kvadratnih metara.

U međuvremenu, bivši radnici su mjesecima organizovali proteste i blokirali saobraćajnice, a okupljali su se i ispred Opštine Ulcinj. O njihovom položaju i problemima Solane više puta se raspravljalo i na skupštinskim odborima, ali konkretna isplata potraživanja do sada nije realizovana.

Usvajanje predloženog zakona moglo bi predstavljati ključni korak ka rješavanju dugogodišnjeg problema bivših zaposlenih i isplati približno 900.000 eura dugovanja.