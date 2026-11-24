Sporazum će omogućiti zajedničke naučnoistraživačke projekte, razmjenu iskustava i povezivanje institucija dvije države.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između vlada Crne Gore i Jermenije u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija, koji će biti upućen Skupštini.

To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), na čiji je predlog Vlada utvrdila Predlog zakona.

Sporazum je potpisan 31. jula ove godine u Podgorici, a u ime vlada Crne Gore i Jermenije potpisale su ga ministarke Anđela Jakšić-Stojanović i Žana Andreasjan (Zhanna Andreasyan).

Iz MPNI su kazali da je cilj donošenja zakona da se crnogorskoj naučnoistraživačkoj zajednici omogući realizacija programa i projekata sa kolegama iz Jermenije.

Dodali su da će zakon doprinijeti intenziviranju saradnje naučnoistraživačkih zajednica dvije države, odnosno povezivanju naučnoistraživačkih institucija Crne Gore i Jermenije.