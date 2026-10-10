Prema podacima iz predloga odluke, zemljište koje je predmet razmjene na obje strane procijenjeno je na 177 eura po kvadratnom metru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Opština Kolašin planira da kompaniji „Voli Trade“ ustupi tri parcele u Smailagića Polju, ukupne površine 596 kvadratnih metara i procijenjene vrijednosti 105.939 eura, u zamjenu za tri susjedne parcele u vlasništvu te kompanije.

Kako je navedeno u predlogu odluke, razmjena zemljišta predložena je radi kompletiranja urbanističkih parcela i obezbjeđivanja zemljišta za saobraćajnicu od raskrsnice u Smailagića Polju prema ski-centrima Kolašin 1450 i Kolašin 1600, čija je rekonstrukcija planirana, prenose Vijesti.

Prema istom predlogu, parcele koje bi „Voli“ ustupio Opštini imaju ukupnu površinu od 647 kvadratnih metara, a njihova procijenjena vrijednost iznosi 115.004 eura. Razmjena je predviđena bez novčane nadoknade, iako je vrijednost zemljišta kompanije veća za 9.065,25 eura.

Opština bi kompaniji ustupila katastarsku parcelu 804, površine 116 kvadratnih metara, evidentiranu kao „poslovne zgrade u privredi“, kao i parcele 805/14 i 805/15, površine 87, odnosno 393 kvadratna metra, koje su upisane kao zemljište uz zgrade.

S druge strane, „Voli Trade“ bi Opštini ustupio parcele 805/7, površine 523 kvadratna metra, 805/8, površine 89 kvadratnih metara, i 805/12, površine 75 kvadratnih metara. Sve tri parcele evidentirane su kao dvorište, pišu Vijesti.

Prema podacima iz predloga odluke, zemljište koje je predmet razmjene na obje strane procijenjeno je na 177 eura po kvadratnom metru.