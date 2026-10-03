Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je saglasnost na idejno rješenje za izgradnju ograđene i natkrivene pješačke staze u „air side“ zoni Aerodroma Podgorica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Idejno rješenje je, kako se navodi u informaciji objavljenoj na sajtu Vlade, izradila podgorička kompanija A21.

Kako se naglašava u rješenju Direktorata glavnog državnog arhitekte, riječ je o privremenom rješenju kojim se unapređuju uslovi korišćenja prostora i optimizuje organizacija unutrašnjih putničkih tokova, prenosi "Cdm".

“Staza će biti izgrađena između dva postojeća objekta, uz postojeću ogradu i tehnički dio zgrade terminala. Biće široka oko 2,2 metra, popločana betonskim pločama i ograđena montažnom ogradom, a dio trase biće natkriven čeličnom nadstrešnicom”, piše, između ostalog, u informaciji.

Nadstrešnica će, kako je planirano projektom, imati krovnu oblogu od termopanela umjesto stakla, kako bi putnicima pružila zaštitu i od kiše i od sunca.

Predviđena je i dodatna rasvjeta, dok će konstrukcija biti uzemljena.

Na trasi su planirane kapije i signalizacija koja će putnike usmjeravati prema pasoškoj i carinskoj kontroli, kao i preuzimanju prtljaga.

Predviđene su i posebne oznake “STAFF ONLY“ za prolaze namijenjene osoblju.

Osim toga predviđeno je i montažno stepenište kojim će se putnici spuštati u donje unutrašnje dvorište, odakle se nastavlja kretanje prema “toploj vezi”.

U dokumentaciji se navodi da je nova pješačka staza dio šireg plana privremenih intervencija na Aerodromu Podgorica, čiji je cilj kratkoročno povećanje kapaciteta do realizacije dugoročnog plana razvoja. Taj plan predviđa izgradnju novog putničkog terminala na sjevernoj strani aerodromskog kompleksa.

Pored toga, planskim smjernicama predviđeno je proširenje postojećeg putničkog terminala na zapadnoj, južnoj i sjevernoj strani, proširenje administrativno-poslovne zgrade sa VIP terminalom, proširenje aerodromske vatrogasne stanice, izgradnja natkrivene platforme za rent-a-car usluge, kao i reorganizacija i proširenje pristupnog parkinga.

U rješenju se ističe da je projektovano rješenje usklađeno sa planskim uslovima za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju, kao i sa propisanim urbanističkim parametrima.

Za planiranu pješačku stazu nisu potrebni posebni uslovi priključenja na saobraćajnu, energetsku i drugu infrastrukturu, dok su uslovi eksploatacije definisani posebnim protokolima koji se odnose na bezbjednost i usmjeravanje kretanja putnika.

Predviđena su i rješenja za osobe smanjene pokretljivosti. Kretanje osoba u kolicima odvijaće se pješačkom stazom do stepenika na denivelaciji, nakon čega će, uz pratnju, koristiti postojeći trotoar do planiranih vrata „tople veze“.