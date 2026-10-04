Prema trenutnim rezultatima CIK BiH, Željka Cvijanović i Darijana Filipović osvajaju mandate, dok je Denis Bećirović u vođstvu za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prvi put u istoriji moglo bi imati dvije žene u svom sastavu, prema trenutnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Na osnovu oko 80 odsto obrađenih biračkih podataka, za srpskog člana Predsjedništva BiH vodi Željka Cvijanović, dok je u trci za hrvatskog člana u prednosti Darijana Filipović. Za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH trenutno vodi Denis Bećirović.

Prema objavljenim podacima CIK-a BiH, Cvijanovićeva je osvojila 213.812 glasova, Filipovićeva 92.854, dok je Bećirović dobio 164.369 glasova.

Ukoliko ovi rezultati budu potvrđeni nakon obrade svih biračkih mjesta, Željka Cvijanović i Darijana Filipović ući će u istoriju kao prve dvije žene koje će istovremeno biti članice Predsjedništva BiH.

Za Cvijanovićevu i Bećirovića ovo bi bio drugi uzastopni mandat u Predsjedništvu BiH.

Konačni rezultati biće poznati nakon što CIK BiH obradi sve pristigle biračke materijale i utvrdi konačne rezultate izbora.

(Mondo)