U masovnoj tuči u bašti kafića u centru Lazarevca pretučeno je više osoba, među kojima su i mlade djevojke. Tri osobe su sa teškim povredama glave prebačene u Urgentni centar, a napadači su u bjekstvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U samom centru Lazarevca, u Karađorđevoj ulici, u noći između petka i subote oko 01:00 čas iza ponoći, došlo je do teškog incidenta i masovne tuče u bašti jednog poznatog ugostiteljskog objekta. U okršaju je povređeno više osoba, među kojima ima i mladih djevojaka.

Prema prvim informacijama, grupu gostiju napalo je više za sada nepoznatih lica (NN) koja su se takođe nalazila u lokalu. Napadači su žrtvama zadali više udaraca po glavi i tijelu, nakon čega su se razbježali.

Na mjesto događaja brzo su stigle ekipe Hitne službe Doma zdravlja Lazarevac, kao i pripadnici policije. Lekarska pomoć na licu mjesta ukazana je djevojkama T. O. (17) i J. S. (22), kojima su konstatovane lakše tjelesne povrede. Zbog ozbiljnosti povreda glave, u Urgentni centar u Beogradu transportovani su A. S. (51), L. S. (18) i N. M. (18) radi dalje dijagnostike i ukazivanja specijalističke pomoći.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja, identifikaciji i pronalasku napadača. Očekuje se preuzimanje snimaka sa zaštitnih kamera iz okolnih objekata kako bi se utvrdio tačan uzrok i tok ovog nasilnog incidenta.

(Telegraf/MONDO)