Preduzimaju se sve mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti pod kojima se ovaj događaj desio

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je danas došlo do prinudnog slijetanja helikoptera Avio – helikopterske jedinice, nakon što je isti angažovan u akciji spašavanja putem Operativno – komunikacionog centra 112.

Usljed nepredviđenog tehičkog kvara na helikopteru došlo je do prinudnog slijetanja na lokaciji opštine Gusnje u blizini lokalnog puta Gusinje-Grebaje, prenosi CdM.

Tom prilikom nije došlo do oštećenja vazduhoplova, niti imovine trećih lica, a članovi posade su bezbjedno prizemljili helikopter. Preduzimaju se sve mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti pod kojima se ovaj događaj desio.

“Zahvaljujući prisebnosti i profesionalnom postupanju posade, helikopter je bezbjedno prizemljen, pri čemu nije bilo povrijeđenih lica u letjelici. Nije došlo ni do ugrožavanja ili oštećenja imovine trećih lica, a na vazduhoplovu nijesu evidentirana oštećenja”, zaključuje se u saopštenju.