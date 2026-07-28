Ministarstvo energetike i rudarstva donijelo je odluku da koncesiju za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Možura-Orlovo” kod Bara dodijeli Konzorcijumu KPDG, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ovaj konzorcijum, kako piše u odluci ministarstva, čine Konstruktor Group iz Bijelog Polja, Put-Invest iz Novog Sada, DECO iz Vrnjačke Banje, Goša Montaža Inženjering Beograd – Stari Grad i Goša Montaža Beograd i dobio je maksimalnih 100 bodova. Drugorangirani ponuđač bio je BEMAX sa 74,09 bodova. Trećerangirani ponuđač bio je konzorcijum BEN2, koji čine Briv Construction iz Kotora i Građevinsko preduzeće Nukleus iz Beograda, ali je njegova ponuda ocijenjena neispravnom jer nijesu dostavljeni dokazi o podobnosti, zbog čega nije ni razmatrana u daljem postupku, pišu Vijesti.

Na ovu odluku učesnici imaju pravo žalbe Komsiji za koncesije u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Odlukom je predviđeno da Ministarstvo energetike i rudarstva sa izabranim ponuđačem zaključi ugovor o koncesiji, nakon što odluka postane pravosnažna, odnosno po isteku roka za žalbu ili nakon okončanja eventualnog žalbenog postupka.

Koncesioni akt za ležište “Možura-Orlovo” odnosi se na lokalitet na sjevernim i sjeveroistočnim padinama Možure, na granici barske i ulcinjske opštine, a Država je procijenila da na ovom lokalitetu imaju rezerve od oko milion kubika.

Koncesionim aktom je predviđeno da se koncesija dodjeljuje na period od 30 godina, uključujući fazu istraživanja, pripremu dokumentacije i eksploataciju, dok je minimalni godišnji kapacitet proizvodnje procijenjen na 20 hiljada kubika čvrste stijenske mase, odnosno oko 30 hiljada kubika kamenog agregata različitih frakcija, prenose Vijesti.

U koncesionom aktu navodi se i da je riječ o ležištu koje, prema procjenama nadležnih institucija, ima povoljne tržišne i infrastrukturne uslove za eksploataciju, uz ocjenu da bi zbog intenzivne gradnje na primorju i potražnje za građevinskim materijalom moglo imati značajan ekonomski potencijal.

U dokumentu se navodi da je prethodni ugovor o koncesiji za lokalitet “Možura-Orlovo” istekao još 30. juna 2024. godine, nakon čega je pripremljena nova dokumentacija za raspisivanje javnog oglasa i izbor budućeg koncesionara. Predloženi koncesioni prostor obuhvata nešto više od devet hektara državnog zemljišta u katastarskoj opštini Kunje.

Koncesionim aktom precizirano je i da budući koncesionar mora sukcesivno sprovoditi rekultivaciju prostora, odnosno sanaciju terena paralelno sa razvojem kopa, kako bi se smanjili negativni uticaji na životnu sredinu i pejzaž područja Možure.

“S obzirom na utvrđene rezerve, konfiguraciju terena, mogući razvoj kopa i druge povoljnosti, godišnji kapacitet se može povećati u odnosu na inicijalni minimalni godišnji kapacitet. Ovo predstavlja značajnu prednost za ponuđače”, navodi se u dokumentu, javljaju Vijesti.