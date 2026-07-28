Turistički poslenik iz Budve Dragan Purko Ivančević oslobođen je krivice da je u ljeto 2024. omalovažavao turističku inspektorku Ivanu Mašković.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Tu je odluku, kako je "Vijestima" potvrdio predsjednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović, donijela sutkinja Katarina Vujačić Vuksanović.

"Oslobađa se krivice, shodno čl. 194 st. 1 tač. 2 Zakna o prekršajima okrivljeni Ivančević Dragan, kome je zahtjevom za pokretanje postupka stavljeno na teret da je 15. avgusta 2024. godine oko 12.00 časova, u kancelariji turističke agencije Macsun D.M.C Montenegro" , koja se nalazi u sklopu zgrade Regionalnog vodovoda u Budvi, na javnom mjestu, omalovažavao turističku inspektorku Ministarstva turizma, Mašković Ivanu”, piše u odluci.

Kako se navodi u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka Mašković je na osnovu zakona vršila javna ovlašcenja uvezi sa vršenjem poslova iz njene nadležnosti - kontrola turističkih agencija, pišu Vijesti.

Ivančević joj je kako piše u prijavi uputio riječi: "Ja znam zašto ste došli, došli ste da me kaznite, sve o vama znam, vi ste unštili turizam a mene namjenski hoćete da kaznite po nalogu, vi nijeste inspektorka vi ste političkarka, ja o vama znam sve a ko vam je dao pravo da budete inspektor kada ste političar, vi ne znate ko sam ja, znam sve o vama vratiću vam sve ovo i svi će te krivično da odgovarate, nemojte da mi pokazujete tu legitimaciju, jer vi za mene niste inspektor već političarka".

Policija mu je stavila na teret da je prekršaj iz člana Zakona javnom redu i miru.

Nakon saslušanja aktera događaja i svjedoka, kako se javodi u rješenju Suda za prekršaje "tokom postupka nije dokazano da je okrivljeni učinio prekršaj koji mu je zahtjevom za pokretanje postupka stavljen na teret".

Ivančević je "Vijestima" kazao da je Sud nedvosmisleno utvrdio da u njegovom postupanju nije bilo nikakvog prekršaja.

"Time je potvrđeno ono što sam tvrdio od samog početka – da nisam prekršio zakon.Ovaj slučaj je od prvog dana izazvao veliku pažnju javnosti, ne zbog težine navodnog prekršaja, već zbog činjenice da je prijavu protiv mene podnijela turistička inspektorka koja je istovremeno aktivna političarka i odbornica u Skupštini Glavnog grada, a bila je i kandidatkinja za predsjednicu Skupštine. Povod za cijeli slučaj bilo je moje pitanje da li u tom trenutku postupa kao inspektorka ili kao političarka. Smatram da je to pitanje potpuno legitimno i da svaki građanin ima pravo da zna u kojem svojstvu nastupa javni funkcioner", naglasio je Ivančević.

Već duži niz godina, kako ističe, javno iznosi kritike na račun turističke politike Vlade i Ministarstva turizma.

"Upravo zbog toga ne mogu da se otmem utisku da ova kontrola nije bila slučajna. Pored velikog broja turističkih inspektora u Budvi, na kontrolu moje turističke agencije došla je inspektorka iz Podgorice, a pokušano je da budem sankcionisan za navodni prekršaj koji, prema mojim saznanjima, do tada nije bio predmet prekršajnog kažnjavanja u ovakvim okolnostima. Zbog svega navedenog, smatram da postoje ozbiljni razlozi da se posumnja da cilj ove kontrole nije bio isključivo primjena zakona, već i pokušaj da se izvrši pritisak na mene i naruši moj profesionalni i lični ugled zbog javno iznesenih stavova o stanju u crnogorskom turizmu. To je moje mišljenje, koje dodatno učvršćuje činjenica da je Sud odbacio prijavu i utvrdio da prekršaja nije bilo”, naglasio je Ivančević, prenose Vijesti.

Oslobađajuću presudu, kako navodi, ne doživljava samo kao svoju ličnu satisfakciju, već i kao potvrdu da institucije treba da štite zakon i prava građana, a ne da budu sredstvo za obračun sa neistomišljenicima ili kritičarima javnih politika.

"Nastaviću da javno, argumentovano i odgovorno iznosim svoje stavove o turizmu i razvoju Crne Gore, uvjeren da je kritika sastavni dio demokratskog društva i da nijedan građanin ne bi smio biti izložen pritiscima zbog izgovorene riječi ili javno iznesenog mišljenja", rekao je Ivančević.