Poskupljenje cigareta!
Više vrsta cigareta poskupiće 20 do 30 centi od srijede, 15. jula.
Više vrsta cigareta "danhil" od sjutra će koštati 20 centi skuplje, odnosno 4,70 eura, a za isti iznos će poskupiti i više vrsta cigareta "laki strajk" koji će sada koštati od 3,60 do 3,80 eura.
Cigarete "pal mal" će, zavisno od vrste, poskupiti od 20 do 30 centi, odnosno cigarete tog brenda će koštati od 3,30 do 3,50 eura.
"Eva" će poskupiti 30 centi, pa će koštati 3,30 eura, za koliko će se kupovati i "drina".
Cigareta marke "korset" od 16. jula poskupiće 30 centi, odnosno sa 3,20 na 3,5 eura.
Od 23. jula nove cijene cigareta biće i za brendove "l&m", "marlboro", "murati" "parlament".