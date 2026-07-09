Podgoričani bi od 1. januara 2027. godine mogli da plaćaju jeftiniju vodu, ukoliko odbornici Skupštine Glavnog grada usvoje novi cjenovnik

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Kako piše Dan, predviđeno je da cijena kubnog metra vode bude smanjena sa 46 na 40 centi, dok bi fiksni dio računa iznosio 70 centi, što je šest centi manje nego sada.

Predlog novih cijena za narednu godinu utvrdila je Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), a konačnu riječ imaće Skupština Glavnog grada, prenosi Dan.

Direktor Vodovoda Aleksandar Nišavić saopštio je da je preduzeće 6. jula obaviješteno da je REGAGEN objavio izvještaj o analizi zahtjeva i prateće dokumentacije za davanje saglasnosti na prijedlog cijena usluga vodosnabdijevanja za 2027. godinu.

„U skladu sa dobijenim obavještenjem može se smatrati da su cijene usluga vodosnabdijevanja za narednu godinu formirane, pa će cijena vode biti smanjena sa 46 na 40 centi po kubiku. Cjenovnik će biti na snazi od 1. januara, ukoliko ga usvoji Skupština Glavnog grada“, kazao je Nišavić.

Kako prenosi Dan, Nišavić je istakao da će do smanjenja cijene vode doći čak i ako odbornici ne podrže predloženi cjenovnik.

„U tom slučaju, u skladu sa zakonom, primjenjuju se prinudne cijene koje podrazumijevaju smanjenje postojećih za deset odsto, odnosno za 4,6 centi po kubiku. Dakle, u obje varijante građani će plaćati nižu cijenu vode“, istakao je Nišavić.

Ipak, niže cijene će, kako upozorava direktor Vodovoda, značiti i manji prihod za ovo preduzeće.

„Važeća metodologija ne omogućava da se ostvari prihod namijenjen investicijama, već se svaka ušteda i smanjenje troškova poslovanja preliva na građane kroz nižu cijenu vode. To znači da će Vodovod na godišnjem nivou imati oko milion eura manje prihoda, koji su mogli biti usmjereni na finansijsku stabilizaciju preduzeća i unapređenje kvaliteta usluga“, rekao je Nišavić.

On je poručio da će Vodovod i tokom naredne godine, uprkos očekivanom smanjenju prihoda, nastaviti da obezbjeđuje uredno vodosnabdijevanje i stabilno poslovanje preduzeća, prenosi Dan.