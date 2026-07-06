Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti dva do četiri centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Litar eurosupera 95 i 98 poskupiće dva centa i koštaće 1,62 EUR, odnosno 1,66 EUR.

Cijena eurodizela biće veća četiri centa i iznosiće 1,58 EUR.

Lož ulje će poskupiti takođe četiri centa i koštaće 1,51 EUR.

Saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 15. jula, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 16. jula.